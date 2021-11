Barcellona, riparte l’attività del gruppo Famiglie adottive “Abbiamo adottato un bambino”

Il Gruppo Famiglie Adottive “Abbiamo adottato un bambino” riparte con rinnovata determinazione, dopo un anno di incontri online. Il Gruppo rappresenta un’occasione di confronto e supporto per le famiglie adottive, gli incontri si tengono nei locali della Casa della Fanciulla FMA (Figlie di Maria Ausiliatrice) di Barcellona Pozzo di Gotto e tra i formatori ci sono la professionalità e l’esperienza di Suor Marilena, di Antonella Fugazzotto (presidente dell’ordine degli avvocati), della psicologa e psicoterapeuta Giusy Picciolo e del teologo Giuseppe Scilipoti.

Il nuovo percorso formativo è stato presentato da Katia Mallarino, referente del Gruppo, in un evento che ha riunito nell’aula più ampia dell’oratorio un gran numero di genitori. Katia Mallarino ha salutato la nuova direttrice Suor Carla, ha illustrato le attività che si svolgeranno finalmente in presenza, annunciando la novità della nascita di una biblioteca di testi sul tema delle adozioni a disposizione di tutti gli interessati e l’ampliarsi del gruppo dei formatori con le nuove professionalità dell’endocrinologa Melina Ballato e dell’esperta di economia aziendale Anna Rizzo. All’evento era presente, a nome dell’Amministrazione comunale, l’assessore Roberto Molino che ha portato i saluti del sindaco e ha fatto i complimenti agli organizzatori e ai formatori per la bella iniziativa, poiché rappresenta un’ottima occasione di confronto e di formazione.

Con le parole di Suor Marilena l’evento è entrato nel vivo. Il rapporto tra genitori e figli è complesso e assai decisivo, lo è sempre, sia se la famiglia è adottiva sia se non lo è, ma i genitori adottivi sono spesso più sensibili e consapevoli poiché hanno fortemente voluto, con convinzione e amore, una famiglia che la natura non ha dato loro. Così Suor Marilena si è soffermata sull’alto valore del crescere un figlio, che è amore gratuito e una esperienza profonda e assai bella. Il Gruppo Famiglie Adottive è un’occasione di crescita, ha ribadito Suor Marilena, sia per le famiglie adottive sia per i formatori, poiché è un’occasione reciproca di formazione, informazione e confronto in cui tutti danno il loro contributo di idee e di esperienze. Suor Marilena ha raccontato episodi della sua vita personale, del viaggio in Brasile ben 25 anni fa quando conobbe la vita e il dolore dei meninos de rua e capì cos’è la vera resilienza (ben più dello slogan che oggi spesso si usa nelle reti sociali) e del padre marittimo che si era reso conto che “aveva fatto i figli per gli altri” (poiché quando, una volta in pensione, aveva finalmente tempo per i figli questi avevano ormai la loro vita ed erano lontani). Poiché “le esperienze di amore che facciamo sono un vuoto a perdere ma davvero ne vale la pena”: crescere un figlio è un accompagnare alla vita una giovane vita perché divenga forte e salda e sappia andare avanti da sola, è amore puro che non si aspetta un contraccambio.

Ha poi preso la parola Giuseppe Scilipoti che ha riepilogato brevemente l’esperienza online dell’anno precedente, ricordando come sia stata difficile ma ugualmente necessaria. Scilipoti ha ricordato che si occuperà principalmente dei giovani ma sarà comunque a disposizione di tutti. Di seguito c’è stato l’intervento della dottoressa Picciolo che ha ricordato ai presenti di essersi occupata da anni di bambini adottati e di famiglie adottive e si è soffermata su come l’amore sia genuinamente dare. Sollecitata dall’intervento di qualcuno dei presenti, Katia Mallarino ha informato tutti che gli incontri saranno mensili e presto sarà comunicata la prima data.

Poi è stato il turno di Antonella Fugazzotto, che si è presentata come formatrice e come madre adottiva e ha offerto ai presenti una riflessione sulle difficoltà che ci sono dietro un’adozione. “Le difficoltà di una famiglia adottiva sono forse maggiori di una famiglia tradizionale. Molte volte le adozioni falliscono, gli affidamenti falliscono e non va bene – dice la dottoressa Fugazzotto – Dobbiamo essere convinti di quello che stiamo facendo. Dobbiamo avere le idee chiare. L’adozione non è solo la compensazione del desiderio di maternità che non possiamo avere”. Riprende il discorso la dottoressa Picciolo che ha coinvolto i presenti in una piccola attività: ha chiesto a tutti di scrivere in un foglietto (in forma assolutamente anonima) cosa si aspetta dal Gruppo. Ne è venuta fuori, dalla sintesi della psicologa, che ciò che ci si aspetta è conforto, confronto, condivisione e relazionarsi. Suor Marilena ha aggiunto che “a volte i problemi non si possono risolvere o evitare, si devono attraversare e con un gruppo li si affronta meglio”.

La dottoressa Picciolo ha spiegato che “dobbiamo imparare a vivere la nostra vita con tutto l’arcobaleno delle emozioni e a non inseguire una felicità effimera, introvabile, inseguendo quei sorrisi senza senso dei selfie, poiché non si può bloccare il dolore e occorre saper affrontare le difficoltà senza cercare di evitarle”. Il Gruppo Famiglie Adottive si offre dunque come spazio di espressione per tutti, uno spazio senza giudizio. È sempre la psicologa a parlare invitando a “fare un passo in più, a bagnarci un po’ di più in questa piscina delle emozioni”. Le sollecitazioni dei formatori hanno poi acceso nei presenti alcune questioni e si è preso a parlare della crisi del sistema educativo nella sua totalità, dalla crisi di identità della famiglia ai fallimenti della scuola.

Particolarmente significative le parole di Suor Marilena: “La nostra generazione è un po’ fragile. Noi siamo i figli della fluidità, quelli con la schiena meno dritta. Dobbiamo però crederci, educare è l’unica scelta che abbiamo, soprattutto per noi stessi. Tutte le istituzioni sono in crisi, è il momento storico così. Fa parte di questa generazione”. Infine alcuni genitori hanno parlato della loro esperienza e delle loro difficoltà, ricevendo dagli altri ascolto e conforto. È stata un’occasione particolarmente formativa, benché fosse solo un incontro inaugurale, certamente l’intero percorso del Gruppo sarà una straordinaria occasione di crescita per le famiglie e i singoli che vi parteciperanno.