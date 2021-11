Terme Vigliatore ha gridato il suo “No alla violenza contro le donne”: inaugurata una panchina rossa a Marchesana

Un interessante convegno con gli operatori del centro d’ascolto Frida Kahlo, un’installazione in piazza Duomo dei ragazzi del Liceo Artistico Paritario e l’inaugurazione della panchina rossa a Marchesana in collaborazione con il Lions di Barcellona. L’amministrazione comunale di Terme Vigliatore ha voluto gridare così il suo “No alla violenza contro le donne” nella giornata internazionale dedicata alla sensibilizzazione su questo dramma che colpisce la nostra società.

l’aula consiliare ha ospitato un incontro con gli operatori del centro d’ascolto antiviolenza Frida Kahlo di Barcellona, introdotto dall’intervento dell’assessore alle pari opportunità Florinda Duci e del sindaco Bartolo Cipriano. Sul tema della violenza sulle donne e sul ruolo fondamentale dei centri per l’ascolto nel percorso di sostegno alle vittime di questa situazione hanno relazionato Lucia Crisafulli, Giulia Carmen Fasolo, Stefania Giunta e Ionela Ivascu. Alla conclusione dell’incontro, nonostante il maltempo che non ha consentito ai ragazzi del Liceo Artistico di realizzare tutte le installazioni preparate per l’occasione, c’è stato un momento di riflessione in piazza Municipio dove è stato sistemato un manichino vestito di rosso e tante scarpe rosse simbolo delle giornata contro la violenza sulla donne.

Si è quindi proceduto all’inaugurazione della panchina rossa, allestita dal Lions Club di Barcellona, sul lungomare di Marchesana, alla presenza di una delegazione del club service guidata dal presidente Felice Genovese.

L’amministrazione Comunale di Terme Vigliatore ha poi affidato ad un post sulla pagina del sindaco Cipriano una messaggio ispirato ad una bellissima poesia di Frida Kahlo:

“Ti meriti un amore che ti voglia spettinata, con tutto e le ragioni che ti fanno alzare in fretta, e i demoni che non ti lasciano dormire. Ti meriti un amore che ti faccia sentire sicura, in grado di mangiarsi il mondo quando cammina accanto a te, che senta che i tuoi abbracci sono perfetti per la sua pelle. Ti meriti un amore che voglia ballare con te, che trovi il paradiso ogni volta che guarda nei tuoi occhi, che non si annoi mai di leggere le tue espressioni. Ti meriti un amore che ti ascolti quando canti, che ti appoggi quando fai la ridicola, che rispetti il tuo essere libera, che ti accompagni nel tuo volo, che non abbia paura di cadere. Ti meriti un amore che ti spazzi via le bugie, che ti porti il sogno, il caffè e la poesia.” Frida Kahlo