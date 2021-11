Nuova gestione rifiuti a Barcellona, Ilenia Torre auspica un bando con criteri selettivi rigorosi e inflessibili

“ Si lavori per garantire una migliore gestione di questo settore . Si punti ad nuovo bando con criteri selettivi rigorosi e inflessibili . Si ricerchi il meglio esistente sul mercato“ iLENIA TORRE

E’ in fase di istruzione il nuovo bando per la gestione del servizio di raccolta rifiuti a Barcellona Pozzo di Gotto, scaduto nell’ottobre scorso, con la proroga del precedente contratto alla Dusty fino all’assegnazione del nuovo appalto. L’amministrazione comunale ha annunciato l’avvio della procedura, con la rinuncia alle tanto bistrattate isole ecologiche, con l’istituzione del porta a porta su tutto il territorio comunale.

La consigliera comunale del gruppo misto Ilenia Torre interviene adesso per sollecitare l’elaborazione di un bando di gara che garantisce in primo luogo la qualità del servizio, che garantisca la crescita delle percentuali della raccolta differenziata.

“È ormai testato – afferma la Torre – che la nostra città è nettamente divisa in due: se da una parte non mancano i cittadini virtuosi, dall’altra c’è chi si rifiuta di rispettare le più basilari regole del vivere civile, continuando a mettere in atto pratiche non certo virtuose. Inutile sottolineare che lo stato di degrado determinato dall’abbandono selvaggio di rifiuti in ogni angolo della Città ha raggiunto livelli a dir poco imbarazzanti ed è all’evidenza di tutti che gli sforzi delle Amministrazioni che si sono succedute per garantire una migliore vigilanza del territorio e per individuare, sanzionare ed educare gli incivili non sono stati sufficienti”.

L’attuale situazione economico-finanziaria del Comune è oggi aggravata dai notevoli costi di una raccolta differenziata che continua a non decollare.

“Gli scenari cui andremo incontro – continua la Torre – continuando di questo passo non sono certo confortanti. Il rischio di dover smaltire i nostri rifiuti all’estero è ogni giorno più concreto e se diventasse realtà a pagare le conseguenze sarebbero solo i cittadini, che verrebbero gravati di costi ancor più elevati. E allora, in considerazione del fatto che il contratto di cinque anni con l’attuale gestore è scaduto, è questo il momento di ricorrere a tutte le possibili soluzioni volte ad ottenere un servizio migliore “.

La Torre, nel ricordare che sono in corso i lavori preliminari per la pubblicazione del nuovo bando di gara, condivide in toto le preoccupazioni espresse nei giorni scorsi dalla Cgil Funzione Pubblica rispetto a quelli che saranno i criteri selettivi del nuovo bando di gara, attraverso i quali si dovrà puntare al massimo.

“Se l’Amministrazione non vuol correre il rischio di un ennesimo fallimento dovrà vigilare affinchè venga fatto ricorso a parametri di selezione rigorosi e inflessibili, volti a ricercare e individuare il meglio esistente sul mercato. La città ha bisogno di cambiamento, di innovazione, di tecnologia, di mezzi e strumenti all’avanguardia. È necessario che chi avrà l’arduo compito della gestione dei rifiuti a Barcellona Pozzo di Gotto abbia una solida struttura, sia dal punto di vista economico, che aziendale. Solo una realtà ben organizzata, solida e ben strutturata potrà farsi carico di tutelare quegli stessi lavoratori che hanno già vissuto sulla propria pelle, in un passato non troppo remoto, i disagi dell’essere stati dipendenti di Aziende che non riuscivano a garantire loro né condizioni di lavoro adeguate, né stipendi a fine mese. Si attui il più ampio coinvolgimento del Civico Consesso, delle forze associazionistiche e sindacali e di tutti coloro che possono fornire spunti utili per individuare le migliori soluzioni per la Città, si valutino le migliori strategie di intervento, si effettui una programmazione mirata che partendo dalle cause che hanno determinato l’attuale stato di incuria possa condurre a risultati diversi”.