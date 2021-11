Barcellona ha celebrato il 25 Novembre: esemplare il dialogo tra giovani, Istituzioni ed esperti del gender gap

Una mattinata all’insegna della riflessione e della partecipazione attiva, quella che si è rivelata essere l’evento organizzato dall’Amministrazione Comunale con le Scuole di tutto il comprensorio e le Istituzioni cittadine.

“Siete voi la generazione educante e noi crediamo fermamente che il cambiamento culturale che può annientare la violenza contro le donne risieda in voi. Siete voi i rivoluzionari, i giovani pronti, quelli che di certi stereotipi non sanno più che farsene” – così Valentina Ilacqua, pedagogista familiare agli studenti barcellonesi.

Un’intensa sinergia e una platea partecipante: queste le caratteristiche dell’incontro che ieri mattina si è svolto presso il Parco Maggiore La Rosa, per celebrare il 25 novembre ‘Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne’.

Un evento fortemente voluto dall’Assessore alle Pari Opportunità e alla Pubblica Istruzione, Avv. Viviana Dottore, che si è tradotto in un momento di approfondimento, riflessione, dialogo tra le generazioni future e le Istituzioni civili e militari del nostro comprensorio.

I ragazzi e i bambini dell’I.C. Militi, dell’I.C. Balotta, dell’I.C. Bastiano Genovese, dell’I.C. Luigi Capuana,dell’I.C. FOscolo, dell’I.C. D’Alcontres, dell’I.I.S. Medi, dell’I.I.S. Copernico dell’I.I.S. Ferrari hanno avuto modo di dialogare con:

il Dr Emanuele Crescenti, procuratore capo presso la Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto;

le dr.sse Emanuela Scali e Dora Esposito, sostitute procuratrici presso la Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto;

la dr.ssa Valentina Ilacqua, pedagogista familiare ANPEF;

la dr.ssa Adriana Cicirella, presidente della sezione FIDAPA BPW Itali Barcellona P.G.;

il cap. Lorenzo Galizia, Comandante dei Carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto;

il dr Antonio Rugolo, vice-questore e dirigente del Commissariato di Polizia di Barcellona Pozzo di Gotto;

la dr.ssa Anna Curcio, assistente sociale presso il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto.



















Durante la mattinata, il contributo degli studenti è stato essenziale per riflettere sull’attualità che viviamo, su un fenomeno che è uno stigma sociale e dal quale non riusciamo a venirne fuori. Cartelloni, poesie, riflessioni, disegni e testimonianze hanno intervallato gli interventi dei relatori.

Anche i saluti del Sindaco Avv. Pinuccio Calabrò sono giunti attraverso una lettera, riportata dall’Assessore alla platea e poi la chiamata ai giovani da parte dell’avv. Viviana Dottore: “Oggi è il momento giusto per riuscire a capire che bisogna imparare ad amare, essere educati all’amore e fare ognuno la nostra parte affinchè venga sconfitta la violenza sulle donne.”

Non è mancato il delicato momento di dialogo tra le sostitute procuratrici Veronica De Toni e Dora Esposito e i ragazzi presenti in sala e pronti a chiedere per ottenere risposte certe e l’intervento del dr Emanuele Crescenti che ha sottolineato quanto lo stigma della violenza sulle donne abbia radici culturali ben innestate che andrebbero sradicate e l’appello a denunciare sempre, in ogni modo, con ogni mezzo.

Le app YouPol e Scudo ricordate dal Capitano Galizia e dal dr Rugolo, il 1522, il gesto della mano, gli sportelli delle Associazioni cittadine e dei Centri Anti-Violenza, i progetti in itinere che dalla nostra Barcellona creeranno delle importanti reti nazionali e internazionali, come quelli annoverati dalla FIDAPA di Barcellona P.G. e ancora tantissimi sono stati gli aspetti emersi durante l’incontro.

Un incontro che ha visto la partecipazione, tra gli altri, anche del Commissario Capo della Polizia Penitenziaria Antonino Rizzo e della Guardia di Finanza.













A rendere unica la scenografia della sala con leggerezza ma simbolismo efficace le opere di Mimma Nicolosi:

La Dea Violata, la Dea in Divenire

I Sogni di Sonia

Dentro le Scarpe io

Kintsugi

Dicono di lei che attraverso le sue opere, della tradizione artistica mediterranea, incarna la forza, la sensibilità e la solarità. È una vera figlia del vento e come un turbine modella la materia, la terra d’argilla, con mani forti e sapienti.

In una straordinaria intensità simbolica, le sue opere, morbide ma possenti, richiamano il calore del sole, la potenza della terra, la leggerezza dell’aria. Spesso nelle sue mani, la materia assume forme di donne come archetipo femminile: figure sensuali e volitive dai contorni sinuosi e corpulenti, un inno alla gioia, al calore e alla bellezza a cui fa contrasto la parallela espressione dell’eroina romantica dal tragico destino.