Barcellona, arrivano i fondi dalla Regione per chiudere il bilancio previsionale 2021-2023

La Regione siciliana ha assegnato a Barcellona Pozzo di Gotto una somma di quasi un milione e 800 mila euro quale contributo in favore dei Comuni in condizione di squilibrio strutturale di bilancio, tali da provocarne il dissesto finanziario.

L’on. Tommaso Calderone

La somma impegnata e liquidata, con determina della dirigente regionale Dipartimento delle Autonomie Locali Margherita Rizza, è di 1.771.571,04 euro a favore del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto. Nel medesimo provvedimento sono stati assegnati anche 228.428,96 euro al Comune di Centuripe, che si trovava nella stesse condizioni della città del Longano. La liquidazione della somma consentirà così di ripianare il buco di un milione e trecentomila euro, provocata dalla sentenza della Corte dei Conti con cui era stato annullato l’aumento della Tari disposta con delibere del 2020 e ritenuta illegittima.

A proporre l’emendamento nella Legge Finanziaria della Regione è stato il deputato Tommaso Calderone, capogruppo all’Ars di Forza Italia, che ha espresso la sua soddisfazione con un post sul suo profilo social: “Per la mia città. È stato da qualche minuto emesso il decreto che da attuazione ad un mio emendamento, poi divenuto articolo, della Legge Finanziaria, a seguito del quale è stato concesso un contributo, a Barcellona P.G. di quasi due milioni di euro. La mia città era in ginocchio per tante ragioni con obiettive difficoltà a presentare il Bilancio e per fatti non certamente imputabili a questa Amministrazione. Ora tutti possiamo tirare un sospiro di sollievo. Sono stato in silenzio per mesi resistendo a ingiusti attacchi. La mia risposta, con il sorriso in tasca, è nel provvedimento firmato oggi dalla dirigente regionale“.

Il documento contabile, insieme al Dup, documento unico di programmazione per il triennio 2021-2023, sarà discusso in consiglio comunale nella seduta annunciata dalla conferenza dei capigruppo per il prossimo 30 novembre 2021.