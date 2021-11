Oliveri, si è costituita la consulta comunale giovanile: il presidente è Marco Crisafulli

Si è costituita ad Oliveri la consulta comunale giovanile, nel rispetto del regolamento approvato il 14/05/2020.

E’ questo un ulteriore passato nel progetto dell’amministrazione guidata dal sindaco Francesco Iarrera di coinvolgere attivamente i giovani nelle decisioni assunte dalla politica. “I giovani sono una risorsa – sottolinea il primo cittadino – e li abbiamo messi al centro della nostra azione politica, coinvolgendoli nelle decisioni e responsabilizzandoli, dando loro fiducia e opportunità di essere protagonisti. I ragazzi sono un’opportunità a cui non vogliamo rinunciare. Molti li considerano irresponsabili e leggeri. Io credo che cerchino solo di essere ascoltati, nei loro bisogni, nelle loro idee. Crediamo che il problema siano i giovani, ma i giovani sono la soluzione ai problemi che abbiamo creato noi adulti. Se vogliamo che i giovani si fidino di noi, dobbiamo prima dargli fiducia”.

La consulta giovanile svolgerà un ruolo attivo nella comunità oliverese: avanzerà proposte e curerà progetti socio-culturali. La presidenza è stata affidata a Marco Crisafulli, votato all’unanimità, studente universitario, noto per l’impegno nel sociale e per essere esperto del Sindaco alle politiche giovanili: “Sono certo che se una comunità vuole crescere – afferma Crisafulli – deve partire dai giovani, rappresentanti del presente e costruttori del futuro. Ringrazio quanti mi hanno dato fiducia per rappresentarli con la speranza di non deluderli. Saremo un gruppo e come tale insieme agiremo. Onore all’amministrazione comunale per volerci al loro fianco”.