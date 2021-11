L’ass. Sottile: “La gestione del mercato ortofrutticolo di Sant’Andrea sarà affidata a terzi”

Sono stata avviate le procedure per l’affidamento a terzi del nuovo mercato ortofrutticolo di Sant’Andrea, in attesa che vengono completati gli ultimi interventi per la realizzazione della cabina elettrica all’interno della struttura e l’installazione ed il collaudo dell’impianto antincendio.

L’assessore alle attività produttive Filippo Sottile nega quindi la voci secondo cui sia stato bloccato l’iter per l’apertura della struttura, che è stata realizzato in un’area abbandonata e degradata della zona artigianale di Sant’Andrea. “Sulla vicenda – precisa l’assessore Sottile – sottolineo che il collaudo statico eseguito nell’autunno 2020 è solo un parte del collaudo generale tecnico amministrativo dell’opera. Non bisogno dimenticare che in ambito edilizio, dopo la chiusura dei lavori, si deve procedere anche al collaudo tecnico-amministrativo, che verifica la rispondenza dell’opera eseguita agli elaborati progettuali e contrattuali e che, sostanzialmente, segna la fase finale dell’appalto pubblico. Tale procedura si è completata il 17 luglio 2021 quando l’Arch. Aspa ha provveduto ad eseguire il collaudo tecnico/amministrativo, a seguito del quale l’opera è stata consegnata al Comune di Barcellona Pozzo di Gotto. Nelle more della messa in esercizio della struttura, ho inviato una nota al Dirigente competente, indicando quale indirizzo politico l’attivazione tutte le procedure atte all’affidamento della gestione dell’opera a terzi per carenza di risorse umane all’interno dell’Ente, stante la diminuzione dei trasferimenti statali per la gestione delle pubbliche amministrazioni. Il RUP competente ha segnalato che, con l’accredito dei risparmi ottenuti con la gara pubblica (che la Regione deve ancora accreditare all’Ente), si procederà al completamento della cabina elettrica all’interno dell’area e successivamente all’istallazione ed collaudo dell’impianto antincendio. Nelle scorse settimane abbiamo eseguito un sopralluogo ed un incontro con gli operatori del Mercato Ortofrutticolo di Nasari, che sono stati aggiornati sull’iter procedimentale e sugli intendimenti di questa amministrazione”.

L’Assessore SUAP del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto

Dott. Filippo Sottile