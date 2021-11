Avviare un progetto nella scuole per favorire la “Cultura del Rispetto”: la proposta della consigliera Pino

La consigliera comunale Angelita Pino, nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ha presentato una mozione per sollecitare l’amministrazione comunale alla realizzazione di un progetto di sensabilizzazione nelle scuole per favorire la Cultura del Rispetto contra la violenza di genere. “Non è un mistero – afferma – che questo sia un fenomeno che ha assunto negli ultimi anni tratti drammatici, fino a divenire un vero e proprio allarme sociale, così come è pacifico che la pandemia da covid 19, con i conseguenti lunghi periodi di lockdown e quindi di convivenza forzata sotto lo stesso tetto, abbia fatto registrare un’impennata dei casi di violenza domestica. In questo desolante quadro, si reputano essenziali quelle strategie politiche che puntino a combattere le radici culturali e le vere cause del fenomeno della violenza di genere.

Per sostenere questo percorso la Pino ha presentato la mozione con cui suggerisce all’Amministrazione di mettere in campo un’azione sinergica con tutti quegli attori coinvolti nella lotta alla violenza di genere, e che per primi vengono ad essere in contatto con le vittime, affinchè si dia avvio ad una vera e propria rivoluzione culturale, che prenda avvio dalle scuole e che in primis in queste trovi attuazione, in quanto proprio la scuola deve essere individuata come il luogo privilegiato in cui svolgere un lavoro di educazione emotiva e affettiva per fornire ai ragazzi spunti di riflessione, al fine di costruire un rapporto rispettoso di sé e dell’altro.

“Una “cultura del rispetto” – sottolinea – che può essere veicolata attraverso un’adeguata campagna informativa e di sensibilizzazione che può essere realizzata attraverso incontri, conferenze, attività laboratoriali nelle scuole e tanto altro, o addirittura attraverso la modifica della didattica, per inserire all’interno dell’orario scolastico delle vere e proprie lezioni dedicate all’argomento con l’ausilio degli operatori del settore, con i quali già in passato era stata avviata una interlocuzione a tale scopo, e che avevano mostrato ampia disponibilità ed apertura nei riguardi di tale progetto. Tra l’altro, il successo di iniziative di tal fatta – in primis del c.d. “progetto camper”, avviato qualche anno fa ad opera della Questura di Messina all’interno degli istituti scolastici cittadini, dimostra l’utilità dell’avvio di un simile percorso proprio nelle scuole, atteso che il cambiamento culturale deve necessariamente riguardare le nuove generazioni, che vanno educate a leggere il mondo e agirvi all’interno con comportamenti liberi da stereotipi di genere, onde superare i vecchi retaggi culturali e fermare finalmente le pratiche vessatorie e di sopraffazione nei riguardi delle donne”.