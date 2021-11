25Novembre, anche l’AIGA Barcellona si unisce allo #stopallaviolenzasulledonne

La violenza contro le donne: un fenomeno che affonda le sue radici nell’antichità e pervade ancora le nostre società del presente ed a tutte le latitudini.

Secondo l’ultima indagine delle Nazioni Unite nonostante le violenze domestiche siano considerate illegali in 125 stati, 603 milioni di donne in tutto il mondo vivono in Paesi dove queste non sono considerate un crimine. Il rapporto rileva, inoltre, l’inadeguata applicazione delle leggi attualmente in vigore. Molte donne, riferisce UN Women, si rifiutano di denunciare i crimini a causa dello stigma sociale che sarebbero costrette a sopportare e per colpa di un sistema giudiziario debole.

Così si legge nel post pubblicato su facebook dalla sezione barcellonese dei giovani avvocati.

“I costi proibitivi e le difficoltà pratiche per avere giustizia, dal viaggio per arrivare al tribunale che spesso dista molti chilometri al costo elevato di un parere legale, ha portato ad un alto tasso di abbandono da parte di donne che cercano un indennizzo, in particolar modo dopo aver subito violenze di genere, ha reso noto l’agenzia. Non pensiamo che tale assunto valga solo per i Paesi in via di sviluppo, autosufficienza economica e possibilità concreta di denunciare e far fronte alle conseguenze, anche economiche, essere in grado di mantenersi e mantenere i figli anche senza l’aiuto dell’uomo è essenziale. – ha aggiunto il Presidente Andrea Ravidà – È proprio la mancanza di indipendenza economica che a volte spinge le donne a non denunciare ed a subire violenza intrafamiliare”.

Sebbene le risposte del legislatore italiano alle nuove fattispecie della fenomenologia femminile si siano nel tempo moltiplicate dando vita ad un sistema di norme collocate in diversi ambiti che concorrono ad un rafforzamento della posizione della donna e della sua tutela percepita come valore da preservare e realizzare in un diritto che voglia dirsi davvero tale, siamo ben lontani da realizzare il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 della Cost, (pensiamo soltanto alle disparita retributive, alle molestie sul lavoro, ai maltrattamenti in famiglia, ai c.d. femminicidi, ecc…).

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Aiga Barcellona P.G., intende ricordare come questa battaglia si combatta ogni giorno, senza fare retorica o cullarsi sui risultati raggiunti, anche e soprattutto nelle aule di Tribunale, siano esse civili che penali, attivandosi fattivamente per rendere effettivo il principio di eguaglianza sostanziale.

“Desideriamo, così, unirci semplicemente al coro che oggi più che mai grida STOP ALLA VIOLENZA SULLE DONNE e lo facciamo con la consapevolezza di chi si affaccia ad una professione che ci impone di volgere lo sguardo e tendere la mano ai più fragili con la stessa sensibilità di uomini qualunque, ma con qualche consapevolezza in più: noi possiamo essere strumento per arginare un fenomeno esasperante e svilente. Consegnare un mondo meno violento, più sensibile e senza alcuna differenza di genere è un dovere che ci spetta da Uomini, da Avvocati, da Padri. Non solo oggi, ma sempre: Non una di meno!”.