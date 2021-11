PsicoAzione: nasce una nuova associazione per supportare le donne vittime di violenza

PsicoAzione trae origine dall’esperienza dell’attività del centro di psicologia, psicoterapia e psicologia forense della dottoressa Ketty De Gregorio e del suo team, operativo da quindici anni sul territorio calabrese e da cui prende il nome.

“L’Associazione si pone come obiettivo la tutela delle donne vittime di violenza di genere e dei minori. L’intento è di creare una sinergia tra le competenze professionali di psicologi, psicoterapeuti e legali per supportare le donne durante il delicato e travagliato percorso che inizia con la presa di coscienza della condizione di vittime di violenza di genere” come afferma la Presidente Ketty De Gregorio.