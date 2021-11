Grave incidente sulla A20 tra Patti e Brolo: autoarticolato precipita dal viadotto Sant’Angelo

Un grave incidente stradale si è verificato stamattina sull’autostrada A20, nel tratto compreso tra i caselli di Patti e Brolo, all’altezza del viadotto Sant’Angelo.

Il conducente di un autoarticolato, che percorreva la Messina-Palermo in direzione del capoluogo, per cause in fase di accertamento de parte della PolStrada di Sant’Agata di Militello, ha perso il controllo del mezzo, finendo la sua corsa contro il guardrail. La cabina dove si trovava il camionista è precipitata sotto il viadotto, che in quel punto è alto pochi metri, mentre il rimorchio è rimasto su un fianco sulla corsia di sorpasso, perdendo il suo carico sull’asfalto.

Le condizioni del conducente sono apparse gravi, anche se non sarebbe in pericolo di vita. L’ambulanza del 118 lo ha trasportato al pronto soccorso del Barone Romeo di Patti e dopo le prime cure i medici hanno disposto il trasferimento in elisoccorso al Policlinico di Messina.

La Polizia Stradale di Sant’Agata Militello, oltre ai rilievi sulla cause dell’incidente autonomo, ha regolato il traffico, con la temporanea chiusura della corsia di sorpasso per consentire agli operai di liberare la carreggiata invasa dal rimorchio e dal suo carico.