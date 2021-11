Due ballerine de ‘L’art de la danse’ si distinguono al Premio Danza Calabria e volano al prossimo sogno

Con la pandemia, ho notato che molti dei miei ballerini e in generale dei giovani talenti sentono meno l’ardore dei loro sogni e hanno iniziato a crederci meno. Ma dopo questo traguardo al Premio Danza Calabria, tornerò a urlare loro che niente è perso e che la costanza, l’impegno e la determinazione realizzano l’impossibile.

In particolare, Norah Triolo ha conquistato il primo posto nella classifica ‘Assolo classico’, categoria Under con una coreografia a cura di Nadia Meo, tratta dal repertorio classico “Coppelia”.

Durante lo stage, inoltre, le sono state assegnate ben due borse di studio:

• una dal maestro Grant Martin Scruggs presso la prestigiosa Akademie des Tanzes di Mannheim (corrispondente ad una settimana di studio);

• l’altra dalla maestra Patrizia Perrone che le ha assegnato una borsa di studio al 100% presso Arteballetto Akademie in occasione dello stage/audition con L’English National Ballet.

Maria Rita Aliberti ha conquistato il primo posto nella classifica Assolo Baby Hip hop nella categoria Under con la coreografia “Enery” della maestra Ramona Ferraro .

Norah e Maria Rita sono il mio trofeo, il fatto tangibile che se non ci si arrende alla fine si trionfa. Sono davvero felice per loro e soddisfatta del percorso insieme fin qui. Le ammiro perchè non si sono lasciate scalfire da questo periodo buio, continuando a studiare a casa. Al di là del risultato raggiunto, sono davvero felicissima che oggi riescano a dare un segnale cosi importante ai loro coetanei e a tutti noi. Brave, Brave, brave!

Ha aggiunto Nadia Meo che le ha accompagnato al Premio Danza Calabria.