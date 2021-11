Barcellona, sarà presentato domani il progetto pilota per la valorizzazione del turismo sostenibile

La sala consiliare del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto ospiterà domani 24 novembre alle 18.00 un incontro operativo sul Progetto Pilota Patto Territoriale Messina, promosso dalla SO.GE.PA.T.S.r.l.

Il progetto si sviluppa sulla tematica della valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile.

All’incontro parteciperanno l’Assessore del Comune di Barcellona PG Roberto Molino e il commercialista Sergio Amato nella qualità di consulente incaricato dal Soggetto Responsabile del Patto.

Durante l’incontro saranno illustrati i contenuti degli Avvisi Pubblici per la preselezione di interventi di PMI e Enti Locali da inserire all’interno del Progetto Pilota. Nello specifico le imprese del territorio di riferimento del Patto Territoriale Messina, che comprende anche Barcellona, Milazzo, Rodì Milici e Castroreale, potranno presentare istanze per richiedere un contributo a fondo perduto pari al 70% dell’investimento per i settori delle Attività Manufatturiere, del Commercio, degli Alloggio e Ristorazione e dei Servizi. I progetti presentati dovranno comunque essere coerenti con l’Atto di Indirizzo Strategico del progetto Pilota che si pone come obiettivi: