Le iniziative a Terme Vigliatore in occasione della giornata contro la violenza sulle donne

L’Amministrazione Comunale di Terme Vigliatore, in occasione della “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne 2021”, ha organizzato in collaborazione con le organizzazioni del territorio una giornata di incontri e iniziative per sensibilizzare la cittadinanza su questo importantissimo tema.

Alle 10,30 è previsto un incontro nell’aula consiliare del Comune, organizzato in collaborazione con il centro antiviolenza Frida onlus di Barcellona Pozzo di Gotto. Sono previsti gli interventi dell’assistente sociale Lucia Crisafulli, della psicologa Stefania Giunta, della moderatrice linguistica Ionela Ivascu, dell’operatrice dell’ascolto Carmen Giulia Fasolo e dell’assistente sociale Anna Pantè. Alle 12 sul lungomare di Marchesana sarà inaugurata la panchina rossa dipinta dal Lions Club di Barcellona Pozzo di Gotto.

In piazza Municipio, per tutta la mattinata, è previsto un flash mod e saranno posizionate la scarpette rosse, simbolo della giornata internazionale contro la violenza sulle donne.