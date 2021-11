La FilicusArte festeggia i 10 anni di attività con i premi alla pittura ed alla poesia

L’associazione culturale Filicusarte ha festeggiato i 10 anni di attività con la premiazione del concorso di pittura e di poesia, dedicati rispettivamente alle figure di Nino Gentile e di Eliana Giorli.

La serata è stata introdotta dalla presidente Caterina Barresi e dal vicepresidente Giuseppe Giunta che hanno sottolineato come l’associazione ha fortemente voluto la premiazione in presenza, nel rispetto delle normative anti-Covid, con ingressi separati, controllo green-pass, misurazione delle temperatura e alla fine dell’evento sanificazione dei locali.

Il presidente Caterina Barresi, prima della consegna dei premi, ha ricordato la scomparsa della poetessa, scrittrice e cantante lirica Fortunata Cafiero Doddis, componente della giuria di poesia scomparsa qualche mese fa, e del poeta Giovanni Malandrì, recentemente scomparso e secondo classificato per la sezione poesia in vernacolo.

Per ricordare la figura dell’artista Nino Gentile è intervenuto l’amico pittore Sebastiano Giunta, che ha emozionato i presenti con le sue parole, prima della consegna alla moglie sig.ra Barca di un’onorificenza in memoria del marito che raffigura il logo in 3D della FilicusArte, realizzato con una particolare tecnica di cera e pittura acrilica dalla pittrice Elisa La Rosa. Lo stesso riconoscimento è stato dedicato alla poetessa Eliana Giorli e consegnato al figlio Santi La Rosa, che ha ringraziato e donato all’associazione un raccolta di poesie pubblicata dalla madre.

La Giuria del Concorso di poesia era composta dal presidente Gino Trapani e da Fortunata Cafiero e Graziella Giorgianni, mentre quella di pittura dal presidente Giovanni Pantano e da Andrea Italiano e Franca Maisano.

L’arch. Giovanni Pantano nel suo saluto ha usato parole di elogio per l’organizzazione, fornendo alcuni suggerimenti per il futuro e considerandolo l’unico concorso di pittura in zona da tutelare. Per la poesia è intervento il prof. Gino Trapani che ha espresso anche lui parole di elogio all’organizzazione, in modo particolare della segretaria della Filicusarte Elisa La Rosa, per la serietà con cui sono state svolte tutte le operazioni che hanno portato alla nomina dei premiati. Ha anche rivolto un plauso a tutti i partecipanti e un ricordo in occasione del decennale della fondazione dell’associazione della località Filicusa nei pressi di un guado del torrente Mela al confine tra Barcellona Pozzo Di Gotto e Milazzo, che ha dato il nome al sodalizio. Col tempo l’associazione è diventata un punto di riferimento anche per altre realtà della provincia di Messina, allargando il suo raggio d’azione ad altri comuni e non solo a Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo.

Il consiglio direttivo ha manifestato la sua soddisfazione per la partecipazione del pubblico, condizionato nel numero dalla riduzione della capienza per le restrizioni anti Covid.

Ecco i vincitori ed i premiati:

POESIA IN ITALIANO Al crepuscolo CATTINO Antonio Trofeo 1° classificato Canto del povero CALABRO’ Salvatore G. Coppa 2° classificato Zohra Sha ABBATE Angelo Coppa 3° classificato Dignità MACRI’ Giovanni Targa 4° classificato Lampedusa LO BIANCO Lucia Medaglia 5° classificato Forse un giorno DOTTORE Grazia Segnalazione Speciale Il desiderio FAZIO Giuseppe Segnalazione Speciale Vorrei essere mare MARSEGLIA Fausto Segnalazione Speciale A un passo dal cielo RAMPULLA Rosa Segnalazione Speciale

POESIA IN VERNACOLO D’amuri e di duluri CANZONERI Giovanni Trofeo 1° classificato L’Alzheimer e l’amuri MALAMBRI’ Giovanni Coppa 2° classificato O fuculari MACRI’ Giovanni Coppa 3° classificato Sta machina pirfetta SQUATRITO Girolamo Targa 4° classificato O tiempo MARSEGLIA Fausto Medaglia 5° classificato Ogni pena passa DOTTORE Grazia Segnalazione Speciale Dint’a nu vico d’ ‘o paese mio GEMITO Francesco Segnalazione Speciale

PITTURA Natura morta PIETRAFITTA Paola Trofeo 1° classificato La spartenza LA ROSA Susi Trofeo 2° classificato Armacera e limone GELO Antonino Trofeo 3° classificato Antica Hostaria MARCHETTI Edoardo

Consegna dei trofei e degli attestati con tanti commenti da parte dei premiati e dei partecipanti che hanno elogiato il lavoro svolto dalle giurie e quello organizzativo dell’associazione.