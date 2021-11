La Corte di Appello di Messina ha emesso la sentenza nel procedimento principale di Gotha 7

Nella tarda serata di oggi è arrivato il dispositivo della Corte di Appello di Messina che ha deciso il troncone principale del procedimento Gotha 7.

La Corte di Appello, Presidente Sicuro, ha confermato l’assoluzione di Giovanni Rao, difeso dagli avvocati Tommaso Autru Ryolo e Antoniele Imbesi. La procura generale aveva chiesto la condanna di Rao a 10 anni di reclusione per il reato di estorsione aggravato dal metodo mafioso. La Corte, invece, accogliendo le richieste dei difensori, rigetta l’appello della Procura e conferma la sentenza del Tribunale di Barcellona che aveva assolto l’imputato per non avere commesso il fatto. Confermata, invece, la condanna di Carmelo Giambó a 13 anni di reclusione per il reato di estorsione.

E’ stata ridotta a 6 anni la pena per Santo Napoli, ex consigliere comunale di Milazzo, con il riconoscimento delle attenuanti generiche. Era accusato di concorso esterno in associazione mafiosa e difeso dagli Avvocati Nino Favazzo e Antonio Siracusa.

L’operazione era scattata il 24 gennaio 2018, in provincia di Messina ed in altre località del territorio nazionale. Tanti gli indagati gravemente indiziati, a vario titolo, dei delitti di associazione di tipo mafioso e di numerosissimi reati, quali estorsione, trasferimento fraudolento di valori, reati in materia di armi, reati aggravati dal cosiddetto metodo mafioso per aver fatto parte dell’associazione mafiosa denominata “Famiglia barcellonese” riconducibile a “Cosa Nostra” ed operante prevalentemente sul versante tirrenico della provincia di Messina. Il processo si è diviso in più tronconi anche per via della scelta del rito abbreviato fatte da diversi imputati nel corso del procedimento. Quello che si è definito oggi era il troncone principale.