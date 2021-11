Il club 2.0 4×4 off road, come ormai è consuetudine, ha dedicato all’universo femminile l’uscita sociale a ridosso del 25 novembre. E’ stato un modo semplice ma sentito di dire no alla violenza sulle donne. “A fare da madrina d’eccezione alla partenza di circa 26 equipaggi – ha scritto Giuseppe Saccà sul suo profilo social – è stata Pina De Francesco, che ci ha fatto compagnia x tutta la giornata in fuoristrada”.

Il tour sulle colline dei Peloritani ha raggiunto Sella Mandrazzi, per poi fare tappa a Novara di Sicilia.