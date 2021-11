Colletta Alimentare, presentata l’iniziativa a Barcellona dal presidente del Banco Alimentare Giovanni Bruno

È iniziato da Barcellona P.G. il tour siciliano del Presidente della Fondazione Banco Alimentare Onlus, Giovanni Bruno, per la presentazione della 25° Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, accompagnato dal Presidente del Banco Alimentare della Sicilia, Pietro Maugeri.

L’incontro, organizzato dai referenti territoriali del Banco Alimentare, Riccardo Tringali e Francesco Borgia, si è svolto nel Teatro Vittorio Currò dell’Oratorio Salesiano e ha visto la partecipazione di tanti Volontari e delle strutture caritative che, sul territorio, distribuiscono alle famiglie indigenti i prodotti alimentari ricevuti dal Banco Alimentare.

Dopo i saluti di don Gaetano Marino per l’Oratorio Salesiano e di Roberto Molino in rappresentanza del Sindaco Pinuccio Calabrò e dell’Amministrazione comunale tutta, è stata la volta di Riccardo Tringali, Antonio Calabria e Antonella Scarpaci, che hanno raccontato le esperienze vissute da chi vive il volontariato in prima linea, accanto ai meno fortunati, regalando così ai presenti momenti di intensa e partecipata emozione.

Le testimonianze di carità concreta hanno fatto sottolineato, una volta di più, l’importante presenza di una rete di solidarietà che guarda chi si trova in difficoltà come un fratello col quale condividere, con spirito cristiano, le difficoltà della vita quotidiana anche attraverso il piccolo gesto della consegna del “pacco alimentare”.

La Condivisione è stato il filo conduttore dell’incontro: “La condivisione genera fratellanza […] è duratura […] rafforza la solidarietà e pone le premesse necessarie per raggiungere la giustizia […] uno stile di vita individualistico è complice nel generare povertà […] se i poveri sono messi ai margini il concetto stesso di democrazia è messo in crisi”, ha ricordato Papa Francesco nel suo messaggio per la V Giornata Mondiale dei Poveri. “E non è un caso – ha affermato Pietro Maugeri Presidente del Banco Alimentare della Sicilia – che questa frase sia stata scelta per invitare tutti a partecipare alla Colletta Alimentare 2021”.

“Proprio attraverso la Colletta Alimentare – ha chiosato Giovanni Bruno, Presidente della Fondazione Banco Alimentare Onlus – la Fondazione Banco Alimentare chiede a tutti di fare squadra perché la “condivisione” del semplice gesto di donare la spesa a chi è in difficoltà, arricchisce ognuno di noi”. Si è quindi rivolto ai tanti volontari che si apprestano a vivere, ancora una volta, l’esperienza della Colletta Alimentare e tutte le strutture caritative che attraverso i loro volontari portano nelle case dei fratelli meno fortunati non soltanto la materialità del pacco alimentare ma anche e soprattutto la speranza e il vero spirito della carità cristiana. “Partecipare alla Colletta Alimentare – ha concluso – significa aiutare con un gesto concreto. Vi aspettiamo Sabato 27 novembre per condividere il gesto più semplice di carità: donare del cibo a chi è in difficoltà”.