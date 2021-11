25 Novembre: a Barcellona, il convegno contro la violenza di genere

25 Novembre: Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne. L’Assessorato alle Pari Opportunità e alla Pubblica Istruzione promuove il Convegno #STOPALLAVIOLENZASULLEDONNE.

L’appuntamento è alle ore 10.00 presso l’Auditorium Parco Maggiore La Rosa di Barcellona Pozzo di Gotto.

Su impulso dell’avv. Viviana Dottore, Assessore alle Pari Opportunità e alla Pubblica Istruzione del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, l’Amministrazione Calabrò invita la cittadinanza ad un momento di riflessione e approfondimento sul tema della violenza sulle donne, celebrando la Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne.

Il 25 Novembre è un appuntamento fisso del quale non si vorrebbe avere più bisogno, invece ancora oggi più che mai le atrocità che si perseguono in nome della ‘violenza di genere’ hanno bisogno di essere ferocemente combattute.

Per questo, in un convegno con le componenti studentesche del territorio, dopo il via ai lavori a cura dell’assessore Dottore, relazioneranno:

il Dr Emanuele Crescenti, procuratore capo presso la Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto; le dr.sse Emanuela Scali e Dora Esposito, sostitute procuratrici presso la Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto; la dr.ssa Valentina Ilacqua, pedagogista familiare ANPEF; la dr.ssa Adriana Cicirella, presidente della sezione FIDAPA BPW Itali Barcellona P.G.; il cap. Lorenzo Galizia, Comandante dei Carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto; la dr.ssa Anna Curcio, assistente sociale presso il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto.

Interverranno le delegazioni degli studenti delle scuole del territorio e modererà l’evento la giornalista Cristina Saja.

24live.it è media partner dell’evento e il convegno verrà interamente trasmesso in streaming sulle pagine social e sulla nostra testata giornalistica.