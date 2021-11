10 anni dall’alluvione di Barcellona: cosa si è fatto per evitare che questi eventi si ripetano?

E’ stata questa la domanda al centro di un convegno organizzato nei giardini Oasi della Pro Loco Alessandro Manganaro, dai club service di Barcellona Lions e Rotary, dall’Accademia Musicale Balotta, dal Comitato a tutela del Lungomare e dal movimento Città Aperta, con il patrocinio del Comune di Barcellona P.G.

Sono infatti trascorsi dieci anni da quel giorno che poteva costare la vita a tanti barcellonesi e che, per un destino fortunato, nella tragedia ha evitato che si potessero contare delle vittime. L’esondazione del Longano e dei corsi d’acqua che attraversano la città ha sconvolto una città che però con grande determinazione si è rialzata, grazie all’impegno di tanti, soprattutto dei giovani, che hanno dimostrato in quella circostanza l’attaccamento alla propria terra. Passata l’emergenza però i tempi della burocrazia (e della politica) hanno dilatato la realizzazione degli interventi per la messa in sicurezza del territorio. La consegna del ponte di Calderà dopo dieci anni è solo un ultimo riscontro a questi ritardi, che sostanzialmente hanno di fatto lasciato Barcellona Pozzo di Gotto nelle condizioni in cui si trovava un decennio fa sotto il profilo del dissesto idrogeologico. Il tema è stato al centro dell’incontro organizzato nei giardini dell’Oasi a cui hanno partecipato tecnici ed amministratori, con l’amara costatazione che la situazione non è sostanzialmente cambiata rispetto ad allora.

L’incontro, introdotto dal presidente dell’Accademia Balotta Felice Mancuso e moderato dal presidente onorario della Pro Loco Barcellona Gino Trapani, ha messo in evidenza la necessità di interventi strutturali che richiedono una programmazione che fino ad oggi è rimasta solo sulla carta. E’ stato sottolineato l’annoso dilemma tra la necessità di intervenire nell’immediato per tamponare l’emergenza del momento, come accaduto allora e come continua ad accadere anche nei tanti eventi alluvionali che hanno interessato l’intero comprensorio, e l’impegno soprattutto economico di programmare nel lungo periodo per provare a limitare le conseguenze di un assetto urbanistico costruito negli anni senza pensare ai mutamenti climatici che stanno interessando anche la provincia di Messina. Una coperta troppo corta che non riesce a garantire un’adeguata tutela del territorio.

Nel corso del dibattito sono intervenuti l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Barcellona Roberto Molino, delegato dal sindaco Pinuccio Calabrò, attualmente convalescente dopo un intervento chirurgico, che ha sottolineano l’impegno alla programmazione che si scontra con la carenza di risorse dell’ente in pre-dissesto e di conseguenza con la difficoltà ad intercettare le risorse nazionali ed europee destinate a questi interventi. Con i pochi attualmente a disposizione sono stati definiti alcuni interventi nella zona di Portosalvo e Sant’Antonio, ma molto resta ancora da fare.

L’ingegnere Leonardo Santoro, commissario straordinario della Regione per l’emergenza alluvionale dell’agosto 2020, è stato molto chiaro nel suo intervento: “I corsi d’acqua che attraversano Barcellona trovano sul loro percorso alcuni ostacoli costruiti dell’uomo nel corso degli anni, come la copertura del torrente davanti al palazzo comunale, che non possono essere smantellati. L’unica soluzione è quella di garantire una manutenzione costante degli alvei, con un pulizia annuale che garantisca un franco idraulico tale da permettere il passaggio di un’ondata di piena come quella del 2011. Allora furono gli alberi scivolati a valle a rendere più pesante la situazione, ma anche nel 2020, quando si verificò l’alluvione nella valle del Patrì, con altre sei o sette ore di pioggia abbondante, si sarebbe potuta ripetere l’esondazione dei torrenti, dove il franco idraulico era ridotto in alcuni punti a un metro. Davanti questa situazione, insieme alla programmazione di interventi strutturali, che riguardano anche il lungomare e l’erosione della costa, serve una costante manutenzione“.

Nel corso dell’incontro, è poi intervenuto il sindaco del 2011 Candeloro Nania, che ha ricordato i momenti drammatici, in cui con grande prontezza ha deciso di chiudere la scuole già alle 7 del mattino, dopo che il compianto Samuele Mussillo gli aveva segnalato il rischio di un evento alluvionale. “Un miracolo ha evitato il peggio, perchè in quelle condizioni c’era la possibilità di contare tante vittime barcellonesi. Avevamo già effettuato una pulizia del greto del torrente, ma non è certamente bastato. Nei mesi successivi ci siamo domandati come poter intervenire per tutelare il territorio, ma ogni iniziativa era legata ad un ingente quantità di investimenti che le casse comunali non potevano sostenere. L’ipotesi di smantellare la copertura del torrente è rimasta tale sia perchè si tratta di un passaggio centrale nella viabilità della città, sia perchè avrebbe richiesto risorse e tempi impossibili da sostenere. A distanza di 10 anni però molte criticità sono rimaste tali e mi riferisco ad alcuni tratti dell’argine del Longano, lungo la via del mare, ma anche nella zona di Santa Venera, che si trovano ancora nelle condizioni post alluvionali e che in caso di una nuova piena potrebbero cedere“.

Gli interventi sono proseguiti con l’avvocato Rino Nania, per conto del comitato in difesa del lungomare, che ha sottolineato i tempi lunghi della burocrazia, che dilatano la possibilità di intervenire per tutelare il territorio, suggerendo un percorso diverso per avviare una programmazione nel lungo termine, quella di finanziare non solo le opere ed i progetti cantierabili, come accade adesso, ma anche le idee, per reperire le risorse necessarie alla progettazione, che spesso sono più ingenti rispetto ai costi di realizzazione delle opere.

Ha quindi preso la parola la presidente del comitato per il lungomare Giusy Triolo, che ha ribadito la necessità di un lavoro condiviso anche con i comuni che si affacciano sulla costa: “Serve fare squadra e trovare una soluzione unica al rischio di erosione, che tanti danni ha procurato sul water front della città del Longano, da Cantoni fino a Cicerata, con una spiaggia sempre più ridotta e con il rischio per l’incolumità di chi abita in quelle frazioni marinare”.

Sono quindi interventi l’architetto Santino Nastasi, che ha affrontato il tema della pianificazione del territorio, il presidente del Lions Club Felice Genovese e quello del Rotary Club Salvatore Miano, con la conclusione affidata al consigliere comunale e portavoce di Città Aperta Antonio Mamì, che ha lanciato alcune proposte di cui si è parlato da tempo, ma che non sono state messe in atto come le convenzioni con gli ordini professionali per la progettazione e la realizzazione di una rete di pluviometri sull’intero territorio comunale con le sirene che possa far scattare l’allarme in casa di una piena dei torrenti.