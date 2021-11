“Le donne dei Cantastorie”, successo per la conferenza recital a cura della FIDAPA

La sezione barcellonese della FIDAPA dà l’appuntamento al prossimo 26 novembre con il convegno dal titolo “La violenza di genere: un crimine senza confini”.

L’evento

E’ stato un evento molto partecipato quello dello scorso 18 Novembre a Barcellona Pozzo di Gotto, presso l’auditorium del Parco Maggiore La Rosa. La conferenza recital con il professor Mauro Geraci, organizzata dalla sezione barcellonese della FIDAPA BPW Italy, presieduta da Adriana Cicirella, ha visto la partecipazione dell’amministrazione comunale con l’intervento dell’Assessore Viviana Dottore.

Per le autorità FIDAPA ha presenziato la vice Presidente del Distretto Sicilia Letizia Bonanno. Ad introdurre i lavori è stata Adriana Cicirella, Presidente FIDAPA Barcellona, che ha fortemente voluto l’evento per rievocare e non perdere quel patrimonio popolare che ci appartiene, quello cantato nelle “Ballate dei Cantastorie”.

La conferenza-recital

La conferenza-recital si è poi snodata con l’alternarsi tra il professor Mauro Geraci e la poetessa Margherita Neri Novi, originaria di Gangi ma cefaludese, anch’ella socia Fidapa della Sez. Di Cefalù. Le ballate hanno toccato i temi che vedono protagoniste donne e le vicende che le coinvolgono da sempre. La vicenda di Pia dei Tolomei, di Franca Viola, Marta Russo e la morte assurda dalla quale tre persone hanno ricevuto la vita perché vivono grazie all’espianto degli organi donati dalla famiglia ed ancora la baronessa di Carini e la sua triste storia. Tra le tante ballate che sono state cantate dal professor Geraci che si accompagnava con la chitarra, toccanti le poesie in dialetto siciliano della poetessa tra cui “Zittiti ca si fimmina”, “Lu fadaleddu”, “Terra niura”.







Il prossimo appuntamento Fidapa BPW Italy – sezione Barcellona Pozzo di Gotto

In occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne che si celebra ogni anno il 25 novembre, la sezione barcellonese della FIDAPA BPW Italy organizza il convegno dal titolo: “La violenza di genere: un crimine senza confini”. L’appuntamento è per venerdì 26 novembre alle ore 17.30 presso l’Aula Magna del Liceo Classico “L.Valli” di Barcellona Pozzo di Gotto.

Al centro del convegno si discuterà dei profili giuridici, degli stereotipi patriarcali e di strumenti di tutela. Dopo i saluti delle autorità civili e delle autorità FIDAPA, il professor Roberto Amagliani – Ordinario di diritto privato presso l’Università di Messina – che modererà l’incontro aprirà i lavori per le relazioni della Professoressa Lina Panella, Ordinario di diritto internazionale presso l’Università di Messina, e della dott.ssa Ilaria Marotti, Consulente Internazionale del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo.