Le delizie ed i sapori di Pantelleria e delle isole Egadi: dal pesce ai gusti della terra

Nella bellissima isola di Pantelleria tra dammusi le caratteristiche abitazioni e muretti in pietra è piacevole trascorrere le vacanze estive accarezzati dai raggi del sole e bagnati da acque cristalline. Tipico di questi mari è il pesce pappagallo di colore grigio il maschio e rosso la femmina. Viene cucinato alla pantesca al forno con patate, pomodori aglio, cipolla, capperi, olio evo e vino. Il biscotto pantesco a forma di ciambella da mangiare con formaggio o uva è un’altra specialità della zona. È un’isola dove si coltiva l’uva per il passito. Altri piatti tipici sono la caponata, le zucchine ripiene di mollica e pomodori. Tipica del luogo è la lancia pantesca una sorta di Imbarcazione sulla quale un tempo si contendevano di portare in processione San Fortunato il protettore dell’isola.

Caponata pantesca di Pantelleria

Braciolone di tonno di Favignana

Nelle Isole Egadi il tonno viene squartato come un maiale e nelle pescherie si trova appeso in metà. Del tonno non si butta via niente e si può cucinare in mille modi. Arrostito, panato, bollito, al sugo. Caratteristico dell’i sola di Favignana è il braciolone preparato con una grande fetta farcita e le polpette di tonno squisite se vengono messe nel sugo.