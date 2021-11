Lo scrittore barcellonese Giovanni Macrì presenta la serie di cinque polizieschi su Cristopher Molina

Giovedì 25 novembre, alle 18,00 al cafè-bistrot “TOTÙ”, in via XX settembre, 21 a Milazzo lo scrittore barcellonese Giovanni Macrì presenterà i primi cinque polizieschi pubblicati dalla casa editrice “MONTAG” di Tolentino (MC).

“La serie di racconti – sottolinea l’autore – affronterà intricati casi di esecrabili delitti, la cui risoluzione viene assegnata al detective Cristopher Molina. Il protagonista è quindi un poliziotto dalla ventennale esperienza nella squadra omicidi di Asheville in North Carolina – USA. Molina, deciso e tenace investigatore, dovrà districare matasse davvero ingarbugliate nelle quali, dietro alle apparenze, nulla è come sembra. Tanti i sospettati, ma un solo colpevole. Tanta intuizione e dedizione da parte del nostro poliziotto per arrivare a mettere dietro le sbarre chi ha commesso l’efferato crimine. Colpi di scena, uno dietro l’altro, che terranno sicuramente il lettore incollato fino all’ultima pagina.

Moderatori della serata saranno la prof.ssa Silvana Gitto e il dr. Attilio Andriolo.