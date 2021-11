I report dei ricoveri Covid in provincia di Messina: oltre il 30% in più nel mese di novembre

L’andamento della pandemia in provincia di Messina è in linea con la crescita registrata nelle ultime settimane a livello nazionale. I ricoveri nei quattro centro Covid, tre a Messina ed uno a Barcellona, sono aumentati del 33,81 per cento, passando da un totale di 49 a 69.

I dati sui ricoveri in provincia di Messina nel mese di novembre hanno registrato una lieve risalita, soprattutto nel presidio di Barcellona Pozzo di Gotto, passato da un solo ricoverato del 1° novembre ai 9 segnalati nell’ultimo bollettino del Commissario Covid dell’Asp di Messina. In totale i ricoveri nei quattro ospedali Covid della provincia sono salita di 20 pazienti complessivi, con tre persone in più nelle terapie intensive di Messina, passate da 7 a 10.

Ecco il dettaglio alla data del 18 novembre, raffrontato con il dato del 1° novembre

Presidio Ricoveri 18/11 T.I. Ricoveri 01/11 T.I. Policlinico 36 8 34 5 Papardo 17 2 11 2 Irccs Piemonte 7 3 Cutroni Zodda 9 1

I decessi nei primi 18 giorni del mese di novembre sono stati 16, di cui 14 si tratta di pazienti non vaccinati.