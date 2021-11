Il Circolo delle Lucertole e i nuovi appuntamenti

é la nuova finestra di opportunità creativa che mette a disposizione il circolo ed il suo pubblico ai soci che vogliono presentare le loro nuove creazioni. La serata è costituita da un cabaret d’arte di vario genere. Con la partecipazione libera da parte degli artisti.

invece è dedicato alla formazione che per noi è stata sempre una componente fondamentale ed è un Workshop sulla commedia dell’arte:

Un appuntamento immersivo sulla commedia dell’arte della durata di 15 ore distribuite nell’arco due giorni. Adatto a chi volesse per curiosità soddisfare le proprie curiosità su quest’arte o più tecnicamente arricchire il proprio bagaglio tecnico-artistico.

Il percorso vuole fornire all’allievo gli elementi di base per il lavoro in maschera sulla costruzione e sviluppo del personaggio in tutti i suoi aspetti, ma anche per l’esercizio dell’improvvisazione in maschera con i compagni, strettamente connesso al lavoro verticale dell’attore sul suo personaggio. In questo modo, oltre a saggiare una modalità di addestramento, l’allievo avrà tempo e modo per cogliere dei principi di fondo che travalicano il codice della Commedia dell’Arte, e si connettono ad un approccio più generale e universale dell’attore con se stesso e la sua professione.

Viviana Isgrò, Il Circolo delle Lucertole