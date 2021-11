“Non mi sconvolgo ma mi indigno”, la nota dell’architetto Cristelli

Con grande rammarico l’architetto R. Andrea Cristelli in qualità di Presidente dell’Associazione Culturale GALLERIA PROgetto CITTA’ e responsabile della sede espositiva di Piazza Stazione, 17 prende atto dello stato in cui si trovano attualmente i rivestimenti marmorei e la panchina in prossimità degli spazi esterni alla sede che fanno parte del Parco Maggiore La Rosa.

“Qualche giorno fa non era così; questi spazi, di recente, con successo, sono stati animati dai laboratori creativi di lettura e arte contemporanea “A spasso con i libri” cui hanno partecipato decine di famiglie e non era così. Avevamo provveduto personalmente a pulire e sanificare prima e dopo gli eventi e tutto era in ordine. Addirittura ora manca il tubo di scarico delle acque piovane che era presente fino a qualche giorno fa. Trovo grave che, nonostante l’impegno profuso dalle scuole e dalle associazioni culturali attivissime in città a tutela della Bellezza, ci siano ancora atteggiamenti di questo tipo. Non mi sconvolgo ma mi indigno. Il mio invito è rivolto alle famiglie degli adolescenti, gli stessi che in massa scorrazzano in maniera maldestra e impavida in prossimità del parcheggio antistante l’ingresso al Parco La Rosa; gli stessi adolescenti che, come oramai risaputo spesso insultano e offendono le persone anziane, andando anche in escandescenza al primo ammonimento.”

Come se la recente installazione delle librerie ecologiche “frigobooks” in quei luoghi avesse sortito l’effetto contrario a quello auspicato.

Il Presidente di GALLERIA PROgetto CITTA’ si rivolge al Sindaco, Agli Assessori, a tutte le Istituzioni preposte, ai Servizi Sociali, agli Uffici che si occupano di Politiche giovanili, alle Forze dell’Ordine perché ci sia più attenzione e vigilanza. Qualora si riuscissero a individuare i responsabili, attraverso il sistema di sorveglianza interno al Parco, si spera vivamente che vengano obbligati al ripristino dei luoghi a loro spese e di loro pugno, possibilmente accompagnati nelle operazioni di ripristino dai loro genitori, comunque responsabili.

L’unica arma contro questo tipo di violenza culturale è l’Educazione Civica attiva, il risveglio del senso di responsabilità, la riscoperta della civitas. Inoltre ricordo a me stesso che Piazza Stazione merita di essere attenzionata e qualificata con il decoro e la dignità urbana, che la città merita. Faccio mio il messaggio della scrittrice Maria Pia Morelli che proprio oggi ha lanciato ai più giovani nel progetto “Libriamoci”: “Siate sempre custodi del nostro patrimonio, amatelo, promuovetelo e valorizzatelo”.