Terme Vigliatore, definite in consiglio comunale le commissioni interne ed il collegio dei revisori

Il consiglio comunale di Terme Vigliatore ha definito le nomine delle commissioni interne, quella dei consiglieri in seno all’Assemblea dell’Unione dei Comuni “Valle del Patri” ed il sorteggio del collegio dei revisori dei conti per il triennio 2021-2024.

Per decisione condivisa tra i due gruppi consiliari, si è proceduto alla nomina, senza voto segreto, nel rispetto del regolamento vigente. Nella commissione Elettorale Comunale sono stati designati i consiglieri Daniele Biondo e Tonino Genovese per la maggioranza e Stella Giunta per la minoranza, mentre nella commissione per l’aggiornamento degli elenchi dei Giudici Popolari sono stati indicati Massimo Giambò e Ida Siracusa. I consiglieri in seno all’Assemblea dell’Unione dei Comuni “Valle del Patri” sono Chiara Crisafulli e Fabio Valenti per la maggioranza e Ida Siracusa per l’opposizione.

La presidente Emanuela Ferrara ha quindi illustrato i compiti della quattro Commissioni Consiliari Permanenti, che sono state così costituite:

Prima commissione: Chiara Crisafulli, Fabio Valenti, Daniele Biondo, Giovanni Zanghì e Ida Siracusa

Seconda commissione: Tonino Genovese, Chiara Crisafulli, Massimo Giambò, Chiara Calabrò e Stella Giunta

Terza commissione: Fabio Valenti, Genovese, Feminò, Chiara Calabrò e Stella Giunta

Quarta commissione: Daniele Biondo, Florinda Duci, Massimo Giambò, Giovanni Zanghì e Ida Siracusa

Si è quindi proceduto al sorteggio per la nomina dei Revisori dei Conti del Comune di Terme Vigliatore per il triennio 2021/2024, con una lunga procedura dettata dalla necessità di garantire la massima trasparenza nella procedure. Sono stati verificati i 224 biglietti ed effettuato il sorteggio che visto la nomina di Gloria Dalleo dalla provincia di Palermo, Andreana Minuti di Santa Lucia del Mela e Aldo Siragusa di Palermo. Sono stati sorteggiati anche sei candidati alla carica di revisore, che subentreranno in caso di rinuncia di uno dei tre componenti del collegio.