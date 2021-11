La Parrocchia di Nasari ricorda Salvatore Alesci per il suo impegno a favore degli ultimi

La Parrocchia S. Maria e S. Rocco di Nasari di Barcellona Pozzo di Gotto si unisce affettuosamente ai familiari di Salvatore Alesci e invoca l’intercessione di Maria Santissima di Nasari e di San Rocco, affinché il Signore possa accompagnali in questo momento di prova.

«Stare con gli ultimi significa lasciarsi coinvolgere dalla loro vita» Don Tonino Bello

Così lo ricorda il parroco Don Josef Ellul: “Salvatore Alesci era un membro molto attivo nella Comunità Parrocchiale di Nasari. Nell’arco degli anni ha collaborato con diversi parroci che sono hanno svolto il loro ministero pastorale nella Parrocchia di S. Maria e S. Rocco. Ha prestato il suo servizio assiduamente e in maniera instancabile fino a questi ultimi giorni, come componente del Consiglio Pastorale Parrocchiale, con incarico per gli Affari Economici, come incaricato della Caritas Parrocchiale, come responsabile dell’Ufficio Pastorale del Turismo e del tempo libero, come membro della Pastorale delle Famiglie, Ministro Straordinario della Comunione e componente del Gruppo Ministrante Lettore nelle Celebrazioni liturgiche”.