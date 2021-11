Barcellona, si è spento nella notte l’ex segretario cittadino della Cisl Salvatore Alesci

Il mondo dei sindacati e del volontariato non solo di Barcellona, ma dell’intera provincia di Messina, è in lutto per scomparsa dell’ex segretario cittadino della Cisl, Salvatore Alesci, 79 anni, che si è spento nella notte per una malore.

Salvatore Alesci, ex dipendente delle Poste, ha guidato per anni le lotte sindacali nel comprensorio tirrenico, prima da semplice sindacalista, poi da segretario della Cisl di Barcellona. Negli ultimi anni si è poi impegnato in prima linea nella tutela degli interessi dei pensionati, ma ha sempre avuto grande disponibilità nell’affrontare e risolvere i problemi di chi si rivolgeva al sindacato per difendere un proprio diritto. Allo stesso modo ha dato un contributo importante per il mondo del volontariato, a sostegno dei meno fortunati e degli extracomunitari.

Il lutto compisce tutta la comunità barcellonese, che si sta stringendo attorno al dolore della moglie Ninetta Pino e delle figlie Santina, suor Tania, Carmelina con il marito Luciano e Patrizia con il marito Gaetano.

I funerali si terranno domani alle 15:30 nella parrocchia Nasari, quartiere in cui è vissuto insieme alla sua famiglia.

La redazione di 24live ed il direttore Giuseppe Puliafito porgono le sentite condoglianza ai suoi familiari.