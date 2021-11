Assistenza agli studenti disabili, Ilenia Torre avanza la sua proposta per recuperare nuove risorse

Il servizio Asacom di assistenza alla comunicazione per i disabili nelle scuole è partito anche se con ritardo negli istituti della città del Longano, ma la mancanza di risorse stanziate dal Distretto Socio-Sanitario ha imposto all’Amministrazione di ridurre l’orario da 15 a 5 ore settimana. La decisione ha sollevato polemiche e lamentale da parte dei genitori dei ragazzi che devono usufruire dell’assistenza, oltre ad innescare un dura polemica tra l’assessore ai servizi sociali Roberto Molino e la consigliera comunale Ilenia Torre.