Terme Vigliatore, prevista la riduzione della TARI 2020-2021 le famiglie in difficoltà: la richiesta entro il 10 dicembre

E’ stato pubblicato sul sito del Comune di Terme Vigliatore l’avviso pubblico per ottenere la riduzione TARI 2020-2021, attraverso il fondo di solidarietà per le famiglie che a causa del Covid-19 si trovano in condizioni di difficoltà economica e sociale.

Sono beneficiari delle agevolazioni i soggetti che risiedono nel Comune di Terme Vigliatore, in base al criterio del valore ISEE, così come previsto dall’art. 53 del D. L. “Sostegni-bis” (D.L. n. 73 del 2021) in merito all’adozione di “Misure urgenti di solidarietà Alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”, cosiddetto Fondo di Solidarietà Alimentare.

Ai fini dell’accesso alle agevolazioni i soggetti beneficiari devono essere essere soggetti passivi TARI del Comune di Terme Vigliatore, versare in condizioni di difficoltà sociale ed economica ed essere effettivamente ed anagraficamente residenti nell’immobile oggetto dell’assoggettamento TARI per il quale si chiede l’agevolazione.

La percentuale di agevolazione in base al valore dell’Isee può essere del 100 per cento per Isee inferiore a 3 mila euro, dell’80 per cento per Isee tra 3 mila e 6 mila euro e del 50 per cento per Isee tra 6 mila e 10 mila euro.

Gli aiuti sono concessi nella forma di riduzioni della quota della TARI complessivamente dovuta per l’anno 2020-2021 dal beneficiario. La domanda, scaricabile dal sito del Comune (CLICCA QUI) potrà essere presentata entro le ore 13.00 del prossimo 10 Dicembre 2021.