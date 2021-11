IIS Medi di Barcellona, premiati i vincitori del concorso d’idee sulla salvaguardia dell’ambiente

L’Aula Magna del Liceo classico “L. Valli”, nel rispetto delle misure di contenimento del Covid-19, ha ospitato la premiazione dei vincitori e la consegna degli attestati di partecipazione alla I edizione del concorso di idee “Abitare! L’Essere fondamentale dell’Uomo sulla Terra”. L’iniziativa era rivolta nell’A.s. 2020/21 agli studenti delle classi terze delle scuole secondarie di I grado, sia della città di Barcellona P.G. che dei territori limitrofi.

La Dott.ssa Domenica Pipitò, Dirigente scolastico dell’I.I.S. E. Medi, che ormai da decenni forma gli uomini e le donne del domani, si ritiene soddisfatta per la partecipazione degli studenti all’iniziativa dell’istituto: “Provo ammirazione per voi, ragazzi, che, in un periodo così complesso come quello che abbiamo vissuto nell’ultimo anno e mezzo, vi siete messi in gioco e avete affrontato un lavoro di tale impegno, esprimendo le vostre opinioni in merito al sempre più attuale tema dello sviluppo sostenibile e arrivando alla consapevolezza che per parlare di sostenibilità dobbiamo essere prima di tutto noi a pensare e a vivere in maniera sostenibile. Sono orgogliosa di voi e sono ancora più orgogliosa di dirigere una scuola che guida le giovani menti nel loro percorso di formazione”.

L’I.I.S. E. Medi ha scelto di affrontare il tema dell’ambiente, alla luce della portata epocale e quanto mai attuale del vaticinio pronosticato nel celeberrimo Rapporto Delors, la cui eco ha attraversato ogni sfera della conoscenza e del lavoro, insieme alle prospettive delineate nelle ricerche di emeriti studiosi come Jørgen Randers, secondo cui “il futuro sarà urbano, denso e affollato” e Peter Droege. L’istituto ha così deciso di interrogarsi sul significato di ambiente e su cosa vogliano dire le parole “salvaguardia, abitare ed essere”, nella ferma convinzione che, così come affermato da Salvatore Settis “al paesaggio (e all’ambiente N.D.R.) da guardare dobbiamo saper sostituire un paesaggio (e un ambiente N.D.R.) da vivere; e piuttosto che ripetere stancamente il luogo comune secondo cui la bellezza salverà il mondo, dobbiamo dire chiaro e forte che la bellezza non salverà nulla, se noi non sapremo salvare la bellezza”.







foto tratte dal sito istituzionale dell’I.I.S. E. Medi Barcellona P.G.

La Dott.ssa Domenica Pipitò, per farlo, ha deciso di coinvolgere tutti gli studenti del Comune di Barcellona P.G. e dei paesi limitrofi, bandendo la I edizione del Concorso di idee Abitare! L’essere fondamentale dell’uomo sulla Terra riservata agli allievi iscritti al terzo anno delle Scuole secondarie di I grado. L’iniziativa culturale è stata promossa al fine di sensibilizzare le nuove generazioni al tema della salvaguardia dell’ambiente, di promuovere la dimensione umana e sociale propria del concetto di sostenibilità, di incentivare le riflessioni critiche dei ragazzi che si avviano a intraprendere il percorso dell’adolescenza e, infine, di favorire uno scambio di idee tra i giovani, impegnandoli in un’attività di confronto e di collaborazione.

Alla cerimonia di premiazione sono intervenuti anche i docenti referenti dell’orientamento, i docenti Leonardo Garsia e Gianfranco Gravina, che hanno condiviso la soddisfazione e l’orgoglio della loro Dirigente, le cui parole conclusive sono state: “Quest’anno bandiremo la II edizione del concorso rivolto a tutti gli studenti interessati a partecipare a un’iniziativa del Medi! I giovani che lo vorranno fare, in tal modo, potranno iniziare a sentirsi parte della nostra grande famiglia!”.