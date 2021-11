Basket, l’Orsa Barcellona continua a crescere: adesso a Gela per chiudere bene il girone d’andata

L’Orsa Basket Barcellona continua nel suo percorso di crescita e con il Cus Catania ha confermato le buone indicazioni fornita nella gara di sette giorni prima contro gli Svincolati Milazzo. Il gruppo di coach Pippo Biondo, composto da tantissimi giovani, sta iniziando a mettere sul campo le indicazioni dello staff tecnico e contro il team etneo ha vinto nettamente una gara giocata con intensità soprattutto difensiva e con una migliore gestione della palla nella costruzione della manovra d’attacco. Le individualità si stanno mettendo al servizio della squadra ed i risultati iniziano ad arrivare. Come ricordato dal vice presidente Lorenzo Crisafulli, nella conferenza di presentazione degli sponsor di maglia, l’obiettivo per il girone d’andata era quella di racimolare almeno sei punti sui 12 disponibili. Per ottenerlo servirebbe adesso un blitz esterno sul campo di Gela, squadra dello stesso livello tecnico dei barcellonesi, come indica la classifica. La vittoria è alla portata di Bucci e compagni se riusciranno a giocare con la stessa intensità messa in campo nei quaranta minuti contro il Cus Catania.

Squadra G. V. P. Canestri Diff Pti Svincolati Milazzo 5 5 0 479 113 10 Gravina 5 4 1 425 94 8 Green Basket Palermo 5 4 1 407 66 8 Orsa Barcellona 5 2 3 402 45 4 Gela 5 2 3 464 45 4 Cus Catania 5 1 4 365 -86 2 Orlandina Lab 6 0 6 346 -277 0

(foto in evidenza Marco Barresi)