Lo scempio continua, nuovi graffiti blasfemi sulla facciata della chiesa dei Basiliani

I vandali tornano in azione nella zona del complesso monastico dei Basiliani a Barcellona Pozzo di Gotto.

Stamattina alcuni residenti hanno scattato delle foto, pubblicate sui social, con alcune scritte blasfeme sulla facciata della chiesa, più volte vandalizzata insieme all’adiacente convento, utilizzato per anni come istituto scolastico. L’episodio è solo l’ultimo di una lunga serie di danneggiamenti che vengono messi in atto da balordi senza scrupoli, che scelgono così di sfuggire alla noia, dimostrando una mancanza di valori.

L’antica struttura è stata più volte al centro di progetti di riqualificazione, già predisposti dal Comune, che si scontrano con la competenza della Curia, proprietaria della chiesa, e con la necessità di ottenere finanziamenti da Stato o Regione.