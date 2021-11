Calcio, l’Igea 1946 oggi in campo contro l’Atletico Catania senza cali di tensione

L’Igea 1946, dopo il pareggio nel big match contro il Ragusa, torna al D’Alcontres per affrontare il fanalino di coda Atletico Catania. Il tecnico Peppe Alizzi ha lavorato in settimana non evitare cali di concentrazione contro un avversario sulla carta abbordabile, ma che non va certamente sottovalutato. Si tratta di una partita da affrontare con la giusta determinazione per non incorrere in brutte sorprese.

I giallorossi proveranno ad approfittare dello scontro di giornata tra le altre due formazioni con cui divide il primato in classifica, la Jonica, allenata dal barcellonese Michele Campo, e il Ragusa.

10^ Giornata

Carlentini Calcio Leonzio 1909 Città Di Siracusa Sport Club Palazzolo Città Di Viagrande AciCatena Calcio 1973 Jonica F.C. Ragusa Calcio Santa Croce Città Di Taormina Igea 1946 Atletico Catania Nebros Real Siracusa Belvedere

Classifica