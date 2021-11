Barcellona, aperto al transito il ponte di Calderà

Si può mettere la parola fine alla querelle dell’apertura del ponte sul torrente Longano a Calderà. Da stamattina è possibile transitare sul manufatto realizzato a quasi dieci anni dal crollo del vecchio ponte, causato dall’alluvione del 22 novembre 2011. Nessun taglio del nastro, come doveroso dopo un’attesa così lunga, ma è evidente la soddisfazione dell’amministrazione comunale per aver riconsegnato alla città la percorribilità della litoranea, in piena sicurezza, con tutta la documentazione di collaudo, senza dover utilizzare il ponte provvisorio a senso unico alternato. La stessa soddisfazione che si è potuta leggere nei volti dei primi automobilisti che hanno percorso il nuovo ponte.

E’ stato il personale dell’ufficio tecnico comunale, coordinati dal dirigente Nunzio Santoro, a spostare le transenne ed a consentire il passaggio delle automobili sul ponte, che era stato già formalmente aperto il 23 ottobre scorso dal sindaco metropolitano Cateno De Luca, ma non era percorribile perchè era stata interdetta la viabilità di accesso alla struttura, in attesa della trasmissione del collaudo statico e dell’adeguamento di alcune criticità emerse negli ultimi sopralluoghi, a partire dalla carenza delle rampe per i disabili, sino alla sistemazione della segnaletica orizzontale e verticale nella strada che conducono al ponte. Sotto questo profilo, è stato confermato dall’ordinanza del Comando della Polizia Municipale il senso unico in direzione Messina-Palermo nel primo tratto di via Spinesante ed il senso unico nell’ultimo tratto della via del Mare. Chi percorre quest’ultima via all’incrocio con la litoranea può immettersi sul ponte, svoltando a destra ad una velocità di 30 km/h, o girare a sinistra per raggiungere il lungomare Simone Neri a Spinesante. Da via Fiera Franca ci si può immettere sul ponte con diritto di precedenza attraverso la rotonda tracciata all’incrocio con la via Calderà, che resta a senso unico in direzione Messina-Palermo. Nei prossimi giorni sarà la Città Metropolitana a chiudere il ponte provvisorio, che formalmente resta aperto al transito, ma che chiaramente diventa inutile alla viabilità della zona.

Vi riproponiamo la diretta Facebook, con l’apertura al transito e le dichiarazioni rilasciata dal sindaco Pinuccio Calabrò e dagli assessori Roberto Molino e Giuseppe Benvegna.