Ponte di Calderà, eliminate le barriere architettoniche dopo la segnalazione di Roberta Macrì

E’ bastato un post sul profilo social di Roberta Macrì per far notare una grave carenza nella progettazione dei marciapiedi lungo il nuovo ponte sul Longano a Calderà.

Oggi gli operai hanno eseguito l’intervento di adeguamento, realizzando le necessarie rampe per consentire anche a chi ha difficoltà di deambulazione di poter attraversare la struttura in sicurezza. Comprensibile la soddisfazione di Roberta Macrì, sempre attenta alle istanze dei diversamente abili.

“Tutto è bene ciò che finisce bene!!! Dopo la mia segnalazione, attraverso i social, della mancanza delle rampe sul ponte di Calderà in prossimità delle strisce, sono stata contattata da più persone che si stanno occupando dei lavori.

Oggi, infatti ci siamo dati appuntamento sul posto con l’ingegnere Anna Chiofalo, direttrice dei lavori, e con l’ingegnere Silvana Bucolo, referente della ditta che sta effettuando i lavori, per abbattere insieme queste “dannate barriere”.

È stato un bene che fossi presente in loco perché stavano effettuando la rampa con i due centimetri di scalino, che anche se la legge prevede questa tolleranza, è sempre meglio far arrivare la rampa allo stesso livello del manto stradale, altrimenti diventano pericolose e poco fruibili. Anche se non era compito mio fare tutto questo, é stato comunque una gioia poter vedere una barriera abbattuta.

Con la speranza che per le prossime opere non ci debba essere più io, o chi come me, a fare da vigilante sugli eventuali errori in materia di barriere architettoniche. I social non servono solo a fare polemiche sterili e inutili, ma servono anche a risolvere delle problematiche che con telefonate e messaggi non ero riuscita a portare a buon fine, ed oggi ne ho avuto la conferma.

Roberta Macrì