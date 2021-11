Fumettomania festeggia i 30 anni di attività con una mostra nella galleria Seme d’Arancia

L’associazione culturale Fumettomania Factory (recentemente diventata “associazione di promozione sociale”) festeggia i 30 anni di vita e invita la cittadinanza barcellonese (e non solo) alla mostra che si tiene nei locali della sala espositiva del Parco Urbano (ex Vecchia Stazione), proprio dietro il monumento Seme d’Arancia.

Una mostra davvero speciale, per molti motivi: è un traguardo per una realtà associativa che si impegna da anni, tra mille difficoltà, a portare avanti un importante progetto culturale; rappresenta la ripresa dopo le disastrose chiusure dovute all’emergenza sanitaria da COVID-19; più che una semplice mostra, è una doppia mostra. Difatti, mentre al piano di sopra ci sono pannelli e varie opere che illustrano le tantissime iniziative portate avanti un trentennio davvero travolgente, al piano terra è esposta l’anteprima mondiale della collettiva Anthropocene by Fumettomania.

Il progetto Anthropocene è un progetto multidisciplinare, artistico, didattico e culturale avviato e promosso da Fumettomania Factory che ha coinvolto autori professionisti, esordienti, disegnatori e scrittori nella realizzazione di opere legate al tema attualissimo dei cambiamenti climatici, dell’inquinamento ambientale, del riscaldamento globale, della salvaguardia della flora e della fauna, del commercio illegale degli animali selvatici, dei mari minacciati dalla plastica e dall’inquinamento.

Il progetto Anthropocene (ispirato al film documentario canadese “Anthropocene – The Human Epoch” del 2018) persegue uno dei 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU (l’obiettivo 13: lotta contro il cambiamento climatico) e si concretizza in progetti didattici per le scuole e in questa mostra che è itinerante (inizia qui a Barcellona Pozzo di Gotto per poi spostarsi a Milano, a Cremona, a Perugia, per poi tornare nella città del Longano e poi andare nella città inglese di Kendal, nel nord ovest dell’Inghilterra. Anthropocene, assieme ai documenti di trenta anni di attività di Fumettomania, è ora a Barcellona Pozzo di Gotto dal 6 al 30 novembre, aperta al pubblico degli appassionati e dei curiosi.

























Ora come trent’anni fa c’è il presidente dell’associazione Mario Benenati, instancabile e geniale promotore di iniziative culturali legate al mondo del fumetto: senza di lui non ci sarebbe stata la mostra, né il progetto Anthropocene né trent’anni di mostre, convegni, progetti e tante altre belle cose. La mostra è stata inaugurata alla presenza dell’assessore alla cultura Viviana Dottore, che ha portato i saluti dell’Amministrazione comunale e fatto i complimenti al presidente dell’associazione per la bellissima iniziativa portata a compimento con grande determinazione e cura.

Con commozione Benenati ha voluto dedicare la mostra a Salvuccio Milone, cofondatore di Fumettomania e amico fraterno prematuramente scomparso, e assieme a lui ha ricordato Otello Castellani, Carlo Scaringi, Rinaldo Traini e Luigi Bernardi. Accanto a Mario Benenati e all’assessore Dottore c’era Giuseppe Pollicina, notissimo attore, regista, direttore artistico e promotore culturale, che ha voluto essere presente per testimoniare tra le arti e ha reso ancor più speciale l’evento con la sua lettura di alcuni brani tratti dal libro “Fa un po’ caldo” di Federico Grazzini e Sergio Rossi, edito da Fabbri.

Dopo un intervento di Donatella Manna, autrice che ha collaborato con alcuni testi al progetto Anthropocene, Mario Benenati ha concluso affermando che “al piano di sopra c’è il passato e il presente di Fumettomania”, mentre al piano terra c’è il futuro con “un’anteprima, un assaggio, la collettiva crescerà tappa dopo tappa per giungere a maggio 2022 alle 60 opere definitive”.

Decisamente una mostra (anzi, due mostre) da non perdere. E non è finita! Sabato 13 novembre alle ore 17:00, nella sala auditorium del Parco “Maggiore La Rosa” saranno ospiti dell’Associazione: Lelio Bonaccorso, Val Romeo, Michela De Domenico e Maurizio Gemelli, 4 autori di fumetto provenienti da Messina; lo scrittore Damiano Gallinaro (da Roma), e il giornalista e critico di fumetto Andrea Mazzotta da Trebisacce, che ci racconteranno delle loro opera per la collettiva Anthropocene. Seguirà un rinfresco per festeggiare i 30 anni di Fumettomania.