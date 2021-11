Barcellona, tutto pronto per l’apertura al transito sul Ponte di Calderà: definiti gli ultimi dettagli

La querelle dell’apertura del ponte sul Longano a Calderà sembra avviata ad una conclusione positiva. Dopo una settimana di verifiche ed incontri tra i tecnici della Città Metropolitana di Messina e del Comune di Barcellona, la matassa è ormai stata dipanata.

E’ stata infatti inoltrata la documentazione sul collaudo statico da parte della Città Metropolitana e sono state adeguate le segnaletiche stradali nelle zone limitrofe al manufatto, con la definizione dei sensi di marcia lungo la litoranea, che nel tratto tra il torrente Longano e il lungomare Simone Neri dovrebbe tornare ad essere a doppio senso di marcia. Come già segnalato in un precedente articolo sono state realizzate le rampe per i diversamente abili, dopo la presa di posizione di Roberta Macrì, ed è stata predisposta anche la viabilità accessoria sul versante di Calderà. Resta il divieto di svolta a destra per i mezzi pesanti che percorrono la via del Mare e il limite di velocità a 30 km/h per chi transita sul ponte.

Già domani 13 novembre potrebbe essere il giorno giusto per la firma dell’ordinanza e per l’apertura al transito delle vie d’accesso al ponte, interdette dal Comune dopo l’apertura della struttura del 23 ottobre, da parte del sindaco metropolitano Cateno De Luca. I modi ed i tempi di quel blitz hanno innescato il duro scontro istituzionale con il sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto Pinuccio Calabrò, che lamentava una carenza nella documentazione di consegna dei lavori, trasmessa effettivamente solo in questi giorni agli uffici tecnici del Comune, ente committente dell’opera.