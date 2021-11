391 comuni siciliani compreso Barcellona non possono approvare i bilanci: i sindaci minacciano le dimissioni in massa

Il destino di 391 comuni siciliani, compreso Barcellona Pozzo di Gotto, è legato alla modifica del decreto fiscale nazionale, collegato alle legge di bilancio. Il Parlamento nazionale dovrà approvare un emendamento, che consentirà di salvare i conti di questi centri, tra cui ci sono 100 comuni in dissesto o in piano di riequilibrio (come Barcellona) e 240 non sono in condizione di approvare il bilancio di previsione 2021-2023.

I sindaci siciliani hanno convocato domani un’assemblea ed, in assenza di un adeguato riscontro alle richieste avanzate per far fronte alle specifiche criticità, sarà valutata l’ipotesi di notificare ai prefetti le dimissioni dalla carica di sindaco.

“A prescindere dalla peculiarità della vicenda Barcellona – ha scritto il sindaco Pinuccio Calabrò – Comune da anni in predissesto e con il piano di riequilibrio, la situazione riguarda molti centri siciliani. Il nostro bilancio di previsione, nello specifico, è stato colpito, poco prima dell’approvazione, dalla ormai nota sentenza del TAR, che annullando la delibera del consiglio comunale votata nel giugno del 2020, perchè è stato riscontrato un aumento illegittimo dell’IMU, ha creato un insanabile squilibrio nel bilancio di previsione per circa un milione e trecento mila euro (€. 1.300.000/00)”.

L’assessore regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, Marco Zambuto, è al fianco dei sindaci siciliani: “Non vi sono in gioco, infatti, problemi specifici di singole realtà territoriali, ma emerge una grave criticità delle autonomie locali dell’Isola rispetto alla quale è necessario intervenire con risposte di sistema capaci di incidere sulle criticità finanziarie e sulle gravi carenze di personale. Ribadiamo che, di fronte al livello di difficoltà denunciato dai primi cittadini dell’Isola, la stessa Regione, con un eventuale invio di commissari, non riuscirebbe ad affrontare il nodo della mancata approvazione dei bilanci e sarebbe costretta a prendere atto dell’inefficacia dell’attuale quadro normativo e dell’insufficienza dei meccanismi perequativi a sostegno dei territori con scarsa capacità fiscale”.

La riunione dei capigruppo consiliari, convocata stamattina, ha preso atto della nuova situazione ed attende l’approvazione dell’emendamento e del decreto fiscale collegato alla legge di bilancio nazionale. Il punto all’ordine del giorno dell’ultimo consiglio ordinario sarà ulteriormente rinviato di una decina di giorni, in attesa degli sviluppi a livello parlamentare. Se l’emendamento proposto non dovesse ottenere il via libera da Deputati e Senatori, il dissesto del comune di Barcellona sarebbe inevitabile.