Calcio a 5, si separano le strade tra il Mortellito ed il tecnico Salvatore Battiato

Il FCD Mortellito ha comunicato ufficialmente di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra Salvatore Battiato, condottiero della squadra barcellonese nella storica promozione in serie B.

Nella nota non viene motivata la decisione, ma ci sono solo i ringraziamenti “per l’impegno profuso in questi anni, siamo cresciuti, abbiamo vinto ed è anche merito suo la conquista dello scorso campionato ed il raggiungimento della storica promozione in Serie B. Augurandogli le migliori fortune, porgiamo a Salvo un caloroso saluto”.

La squadra barcellonese nella sua prima stagione in serie B ha fin qui conquistato quattro punti in altrettante partite, frutto di una vittoria, un pareggio e due sconfitta. La panchina é stata momentaneamente affidata a Giorgio Abate, tecnico della squadra Under, in attesa di nuovi sviluppi.