Messina, arrestato sessantenne dopo il ritrovamento di 3 kg di marijuana nel suo autolavaggi

La Squadra Mobile della Questura di Messina, nel corso di servizi finalizzati al contrasto del fenomeno dello spaccio, ha tratto in arresto un messinese di 60 anni già noto alle Forze dell’Ordine. All’uomo è stato contestato il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il provvedimento è scattato dopo il ritrovamento ed il sequestro di 3 kg circa di “marijuana”, nella perquisizione effettuata presso l’autolavaggio del centro cittadino gestito dall’uomo. La droga era occultata all’interno di uno zaino ritrovato in un locale adibito a ripostiglio, suddivisa in tre involucri termosaldati in cellophane.

Al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’arrestato è stato trasferito presso la locale casa circondariale di Messina Gazzi.