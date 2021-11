L’associazione Penelope apre lo sportello anti-tratta allestito presso l’Oratorio FMA all’Immacolata

Sarà presentato mercoledì 17 novembre 2021 a partire dalle 16.30 presso l’Oratorio delle Figlie di Maria Ausiliatrice di via Manganelli 4 a Barcellona Pozzo di Gotto lo sportello antitratta, promosso dall’associazione Penelope. Coordinamento solidarietà sociale onlus, in collaborazione con l’Istituto ospitante.

Il punto di contatto, che si aggiunge a quello già operante presso il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, offrirà ai migranti afferenti al territorio del comprensorio della città del Longano un servizio di emersione dalle situazioni di sfruttamento lavorativo e sessuale e di protezione e presa in carico delle vittime. In particolare saranno attivi i servizi di mediazione culturale, consulenza legale, accompagnamento sociale e legale di fuoriuscita dalle situazione di violenza e sfruttamento, accoglienza di emergenza e protezione sociale, identificazione formale delle vittime e accesso alla regolarizzazione ex art. 18 e art. 22 del Decreto Legislativo 286/98.

Lo sportello è inserito a pieno titolo fra le attività promosse dall’associazione nell’ambito del progetto “Rete Sicilia – NUVOLE reloaded”, che vede l’Ufficio Speciale Immigrazione presso l’Assessorato Regionale delle Famiglia quale ente promotore e il finanziamento del Dipartimento Pari Opportunità nell’ambito del Piano Nazionale antitratta.

Il comprensorio di Barcellona è stato scelto dall’associazione quale area a rischio di grave sfruttamento lavorativo in ambito agricolo, stante la presenza massiccia di migranti impiegati nel settore, e intende far emergere e contrastare eventuali fenomeni di caporalato e sfruttamento ai loro danni. I migranti, infatti, specie se irregolari, si trovano in situazione di vulnerabilità e a rischio di essere coinvolti in sistemi di sfruttamento lavorativo e sessuale, nonché forzati nell’ambito delle economie illegali e l’accattonaggio.

Il progetto intende fornire alle vittime e potenziali vittime di tali fenomeni l’opportunità di essere inseriti nei piani di tutela legale e sociale previsti dalla normativa vigente e accedere a programmi di inclusione sociale e lavorativa.

Le attività dello sportello sociale saranno attive nella giornata di giovedì dalle ore 15.30 alle ore 18.30, presso l’Istituto Figlie di Maria Ausiliatrice di Barcellona.