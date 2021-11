L’assessore Molino sul servizio Asacom: “La gara è già stata assegnata, dalla Torre un attacco strumentale”

L’assessore ai servizi sociali di Barcellona, Roberto Molino, ha risposto alla nota della consigliera Ilenia Torre, che denunciava il ritardo nell’avvio del servizio di assistenza ai disabili nella scuole. L’intervento dell’esponente del gruppo misto è stato definito in buona sostanza come un attacco strumentale finalizzato a dimostrare un modus operandi dell’Ufficio dei servizi sociali che produrrebbe “cattiva gestione”.

“Invito la consigliera – scrive Molino – a trascorrere un giorno presso questo Ufficio e si renderà conto di quanto sia stato offensivo il suo intervento nei confronti del personale che, senza soluzione di continuità, fa di tutto per dare servizi puntuali entro le tempistiche imposte dalle procedure date. La consigliera Torre aveva avuto risposta, con mia nota dell’11/10/2021, nella quale, rispondendo in aula consilare ad una sua interrogazione, comunicavo che la gara per l’aggiudicazione del servizio era stata avviata e che, presumibilmente, il servizio sarebbe partito intorno al 20 di ottobre. Non potevo sapere che la gara, di lì a qualche giorno, sarebbe andata deserta e che l’ufficio sarebbe stato “costretto” ad indirne un’altra in appena 4 giorni. La seconda gara ha avuto un esito favorevole per la Cooperativa Azione Sociale che sta provvedendo agli adempimenti per l’avvio del servizio”.

Molino contesta questo tentativo di delegittimare l’esecutivo: “Non lo si fa – continua – offedendo il lavoro del personale dell’Ufficio dei servizi sociali e strumentalizzando i ragazzi con disabilità. In consiglio comunale credo di aver risposto con signorilità e rispetto, non ricordando, ad esempio, i ritardi accumulati in questo ed in altri servizi quando la consigliera Torre era assessore alla Pubblica Istruzione. Non ricordo che abbia lamentato, durante quel periodo, medesima “cattiva gestione”, semplicemente perchè non si tratta di cattiva gestione e la consigliera Torre lo ha riconosciuto in Consiglio Comunale (ma …ha dimenticato ciò che ha detto ed ora cambia musica e spartito). La consigliera attacchi l’assessore nel suo ruolo di amministratore, se sbaglia, ma non tocchi il personale che garantisce una gestione del servizio eccezionale, avendo il plauso non solo del suo assessore ma anche dei tanti cittadini che hanno sempre trovato risposte e soluzioni ai bisogni espressi”.

Nella sua articolare risposta l’assessore Molino confuta la tesi della consigliera Torre, che accusava l’assessorato di mancanza di informazione. “Devo sottolineare che i dirigenti scolastici sono informati delle procedure in corso, che l’assessore ai servizi sociali ha incontrato una delegazione di mamme a cui ha spiegato l’iter della procedura e ci siamo lasciati con un sorriso ed una stretta di mano. Altre mi hanno contattato sul web ed ho dato le medesime informazioni. Voglio credere che la consigliera non fosse a conoscenza di tutto ciò e che si sia trattato di un disguido. Questo assessorato condivide le medesime preoccupazioni manifestate dalla consigliera. Ovviamente ricordo alla consigliera Torre che parliamo di un servizio di competenza del Distretto Socio sanitario e non del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto. Non mi attendo scuse per questa improvvida uscita, ma forse la consigliera Torre dovrebbe porle al personale dei Servizi Sociali”.