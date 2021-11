Bilancio comunale, venerdì a confronto l’amministrazione con i capigruppo consiliari

Il tema dell’approvazione del bilancio previsionale 2021-2023, insieme al Dup (Documento Unico di Programmazione), è al centro del dibattito politico nelle stanze e nei corridoi di Palazzo Longano.

Dopo il rinvio del punto all’ordine del giorno dell’ultimo consiglio comunale del 26 ottobre scorso, l’Amministrazione comunale si è attivata per far quadrare i conti, a seguito della notifica della sentenza con cui è stata bocciata la delibera sugli aumenti dell’Imu Tari del 2019, con la necessità di recuperare risorse pari ad un terzo delle entrate previste per circa un milione e 300 mila euro. Il sindaco Pinuccio Calabrò, insieme all’esperto al bilancio Dario Paterniti, ha avviato un confronto con la Regione e con lo Stato, per trovare una soluzione legislativa ad un problema che riguarda tanti Comuni siciliani. L’opposizione consiliare, con una richiesta di sette consiglieri, aveva sollecitato una soluzione della vicenda, o con un confronto tra i capigruppo consiliari, o con il ritiro del provvedimento da parte della Giunta.

L’incontro di ieri del primo cittadino con l’assessore regionale Zambuto ha introdotto elementi nuovi elementi di valutazione e per questo il presidente del Consiglio Comunale, Angelo Paride Pino, ha convocato venerdì prossimo una riunione dei capigruppo consiliari con l’intervento del sindaco Pinuccio Calabrò, della dirigente dell’ufficio ragioneria Elisabetta Bartolone e del presidente del collegio dei revisori Gianfranco Taormina, per deliberare il percorso che dovrebbe portare alla ridefinizione del documento contabile ed alla sua successiva approvazione da parte del civico consesso.