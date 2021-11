Barcellona, a Fondaconuovo torna la discarica di ingombranti e rifiuti di ogni genere

Una residente del popoloso quartiere di Fondaconuovo torna a contattare la redazione, per segnalare l’ennesima situazione di degrado nella piazzetta periferica della città del Longano.

Ancora una volta il mancato rispetto dei giorni della differenziata, ma soprattutto l’abbandono di rifiuti ingombranti come testate di letto o poltrone, ha reso invivibile la zona, come sottolineato dalla nostra lettrice: “Siamo sempre qui a raccontare le stesse cose e non c’entra di certo il giorno di sciopero della Dusty, appena trascorso. Le immagini testimoniano la presenza di rifiuti lasciati da settimane fuori orario o nei giorni festivi da miei concittadini “civili” e mai raccolti dagli operatori del servizio d’igiene ambientale. L’odore è a dir poco nauseabondo e la zona è diventata punto di riferimento per animali che si trovano attorno alle discarica, come gabbiani topi e blatte pronti a cibarsi giornalmente di questi rifiuti. Al solito, i pochi che, come me, rispettano orari e giorni di conferimento, devono sopportare la spazzatura a casa, mentre l’amministrazione non interviene”.