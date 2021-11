Un piccolo coro per la Scuola “G. Verga”di Barcellona P.G.

Gli alunni della Scuola secondaria di 1° grado dell’Istituto Comprensivo “L. Capuana”, nell’ambito del Piano Scuola Estate 2021, hanno frequentato nel mese di ottobre il PON di musica FS – PON – “DIVERSI DA CHI?” – MODULO ARMONIE LINGUISTICHE.

Nell’Aula-Magna del plesso centrale della scuola media “Giovanni Verga”, gli allievi sono stati impegnati per 30 ore, all’interno delle quali si sono avvicinati alla musica e al canto corale guidati dall’esperto prof. Giuseppe Zanghì, coadiuvato dal tutor prof. Giuseppe Pantò.

Il progetto ha arricchito il Piano dell’offerta Formativa dell’Istituto introducendo i giovani alunni alla musicalità del “Bel Canto” e favorendo momenti di aggregazione e convivialità. È stata un’esperienza molto bella e apprezzata soprattutto dai ragazzi che hanno aderito con grande entusiasmo.

Al termine del PON, sabato 6 novembre, si è svolto nell’Aula Magna dell’Istituto un concerto finale, presentato dalla Prof.ssa Francesca Siracusa, nel quale gli alunni si sono esibiti, diretti dal Prof. Giuseppe Zanghì.

Il concerto è stato introdotto dal canto dell’Inno d’Italia e ha visto gli alunni affrontare un repertorio molto interessante che spaziava dai brani classici come “Va’ pensiero” di Verdi a brani rock come Another Brick in the wall dei Pink Floyd e Knockin’ on heaven’s door del Premio Nobel Bob Dylan.

L’esibizione è stata molto gradita dal pubblico intervenuto all’evento. Al termine del concerto la Dirigente dell’Istituto, Dott.ssa Carmela Pino si è complimentata con il docente Prof. Zanghì e con gli alunni per i risultati raggiunti, auspicando che quest’iniziativa possa crescere e diventare una bella realtà per l’Istituto Capuana.

Alla fine del concerto abbiamo rivolto qualche domanda all’Esperto Prof. Giuseppe Zanghì.

Com’è nata l’idea di questo PON?

Sono stato contattato dalla Dirigente Dott.ssa Carmela Pino ed io con grande entusiasmo ho aderito per promuovere questo Progetto musicale.

Pensa che studiare e fare musica sia importante per i ragazzi della mia età?

Io credo che sia non importante ma importantissimo, sia a livello formativo che come momento di aggregazione per i giovani. La musica aiuta a stare insieme e a fare qualcosa di diverso che non sia la solita routine o i social-network.

Qual è il suo strumento preferito e perché?

Il mio strumento preferito è il quartetto d’archi; anche se è un insieme di strumenti, io lo intendo come un unico strumento, perché dà l’idea di come si possa fare della buona musica suonando in gruppo ma soprattutto creare una sintonia e avere un buon rapporto d’amicizia.

Le piacerebbe rifare questa esperienza con noi?

Certamente! Mi auguro soprattutto che piaccia a voi poter rifare questa esperienza.

Sicuramente quest’esperienza è stata bella e significativa per tutti noi che vi abbiamo partecipato e la porteremo nel cuore. Citando il grande maestro Claudio Abbado possiamo anche noi affermare che “non si deve insegnare la musica ai bambini per farli diventare grandi musicisti, ma perché imparino ad ascoltare e di conseguenza ad essere ascoltati”.