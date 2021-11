Calcio a 5, il Mortellito agguanta nel finale il pareggio contro il Monreale (5-5)

Il Mortellito conquista un pareggio nel finale di gara contro Monreale e muove la classifica nel campionato di serie B di calcio a 5.

La squadra barcellonese ha affrontato a viso aperto un’altra neopromossa, disputando una gara intensa e ricca di emozioni. Le due formazioni hanno tenuto vivo l’incontro un’altezza nel punteggio che alla fine giustifica il pareggio finale. Gli ospiti sono andati in vantaggio per primi con Madonia, ma il Mortellito ha ribaltato la situazione portandosi sul 2-1 con Giordano e De Luca. Una doppietta di Hamici consente al Monreale di tornare in vantaggio 2-3, con la pronta disposta di Giordano che realizza i due gol per portano i padroni di casa sul 4-3. La formazione palermitana prova ancora il colpaccio con altri due gol di Hamici, ma nel finale arriva il meritato pareggio del Mortellito con Gennaro, che fissa un punteggio sul 5-5.

Sconfitta pesante per la Meriense sul campo del Mascalucia (7-1), che lascia la formazione tirrenica ancora a zero punti dopo quattro partite di campionato.

Risultati 4^ giornata

Soccer Montalto Casali Del Manco Futsal 2-5 Città Di Palermo C5 Atletico Canicattì 5 1-0 Mortellito Monreale C5 5-5 Ecosistem Lamezia Soccer P.G.S. Luce 5-1 Mascalucia C5 Meriense 7-1 SIAC Messina Agriplus Acireale C5 1-3

Classifica