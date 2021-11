Alizzi (Igea): “Bene la prestazione, ma dovevamo chiudere prima la partita” AUDIO

Il tecnico dell’Igea 1946, Giuseppe Alizzi, commenta a mente fredda il pareggio maturato nel finale tra la sua squadra e il Ragusa, nel big-match della nona giornata del campionato di Eccellenza girone B.

“La squadra – dichiara l’allenatore giallorosso – ha un pò pagato alla distanza i 20 giorni senza partite ufficiali, ma la prestazione è stato ottimo, soprattutto nel primo tempo, quando abbiamo costruito buone opportunità e realizzato due gol su palla inattiva. Nella ripresa non abbiamo avuto la determinazione per chiudere il match, anche avendo avuto l’opportunità ed nel finale è arrivato il gol del pareggio del Ragusa. Non era certo una partita semplice, contro una squadre che insieme a noi guida il campionato, ma resta un pizzico di rammarico per non aver conquistato una vittoria che avrebbe consentito di guadagnare il primato solitario. Detto questo, non è pensabile poter vincere tutte le gare ed al netto del mezzo passo falso interno con il Real Siracusa, siamo in linea con i nostri obiettivo. Dobbiamo recuperare una gara insidiosa contro il Taormina, che insieme al Ragusa ed allo Jonica sta lottando per i primi posti, e quindi continuiamo a lavorare con grande serenità”.

Alizzi guarda già avanti alla gara contro l’Atletico Catania, fanalino di coda del torneo con due punti penalità: “Non dobbiamo commettere l’errore di snobbare l’avversario, anche se in difficoltà, perchè possiamo rischiare di non ottenere i tre punti. Lavoreremo con lo staff tecnico proprio per mantenere alta l’attenzione del gruppo durante la settimana”.

Il tecnico spiega anche la scelta di completare l’attacco con l’ingaggio di Carrello: “La società ha fatto una scelta mirata, per garantire alla squadra la giusta potenzialità offensiva in ogni circostanza. Pavisich dopo l’infortunio è rientrato, ma non è ancora al meglio della condizione, mentre Carrello giorno dopo giorno sta entrando nei schemi e nel gioco della squadra. Saranno due elementi importanti che sapranno dare il loro contributo durante la stagione”

Di seguito un brano dell’intervista audio a Giuseppe Alizzi