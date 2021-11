Barcellona, molti lavoratori Dusty aderiscono allo sciopero di domani: bloccata la raccolta dei rifiuti

L’assessore all’ambiente Paolo Pino ha comunicato che domani lunedì 8 novembre gran parte dei lavoratori Dusty aderirà allo sciopero indetto dai sindacati confederali per chiedere il rinnovo dei contratti del settore dell’igiene ambientale, scaduto da quasi due anni e mezzo.

La circostanza andrà ad incidere sulla gestione del servizio di raccolta dei rifiuti, che domani prevede il conferimento della componente organica e della plastica. Ecco il messaggio diffuso dell’assessore comunale, con cui si invitano i cittadini a non lasciare i rifiuti davanti alla propria abitazione, perchè non sarà effettuata la raccolta porta a porte, nè sarà possibile conferire nelle isole ecologiche:

Si avvisa la popolazione che a seguito dello sciopero nazionale indetto dalle sigle sindacali per il prossimo lunedì 8 novembre 2021, è assai probabile che la Dusty, per l’adesione volontaria di un rilevante numero di lavoratori (rispetto alla pianta organica), non garantirà il servizio di raccolta dei rifiuti ad eccezione dei servizi minimi essenziali (scuole, case di cura/riposo, caserme, etc.).

SI INVITANO I CITTADINI a non lasciare/depositare fuori dalle proprie abitazioni i rifiuti previsti nella giornata di lunedì (plastica e umido) ne’ a lasciarli in prossimità delle postazioni delle isole ecologiche mobili… poiché non sarà garantito il ritiro per i motivi anzidetti…

Il servizio riprenderà regolarmente martedì con il conferimento dei rifiuti secondo il calendario giornaliero (umido e carta/cartone).

Si ringrazia anticipatamente quanti rispetteranno l’invito con preghiera di diffonderlo nell’interesse dell’intera collettività’ ed a tutela dell’ambiente…